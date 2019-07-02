Минэнерго об инциденте на Тенгизе: В Казахстане нехватка квалифицированных кадров, поэтому они привлекаются из-за рубежа

Астана. 2 июля. КазТАГ – Согдияна Идрисова. В Казахстане нехватка квалифицированных кадров, поэтому они привлекаются из-за рубежа, заявил первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов.

«(Тенгиз – КазТАГ) это очень сложный проект, это строительство, во-первых, модульное, это сложные установки, там нужно очень много квалифицированных рабочих, которых в Казахстане нехватка. На сегодня на проекты БР (будущего расширения – КазТАГ) на Тенгизе работает порядка 40 тыс. человек. Естественно, такой большой проект разовый, понятно, не хватает подготовленных квалифицированных кадров в Казахстане, поэтому привлекаются из-за рубежа», — сообщил Досмухамбетов в кулуарах правительства во вторник.

Он отметил, что в любом международном проекте практикуется, что, так называемые экспаты, прибыли из-за рубежа в Казахстан.

«Или наши казахстанские коллеги работают за рубежом. Они получают компенсацию за то, что работают на выезде. (…) Поэтому мы слышим, что такие вопросы поднимаются, но сейчас это еще раз подвергается анализу и в случае, если это будут неоправданные и необоснованные доплаты тому или иному работнику, то будут приниматься меры. На самом деле разница по оплате объективно тоже существует и это тоже надо правильно признавать», — пояснил первый вице-министр.

Также он сообщил, что вчера встречался с руководителем CCEP, кантри-менеджером и мы обсудили эту ситуацию.

«Он заверил, что тот человек, который выставил фотографию, с чего все началось, этот человек уволен был сразу. (…) Он сказал, что займется проведением расследования и тщательно постарается выяснить кто сказал такое. Я тоже слышал, что такая информация была сказана. Соответственно надо проверить, действительно было ли это сказано, и если это так, то он примет соответствующие меры по отношению к этому сотруднику», — сказал Досмухамбетов, отвечая на вопрос, об ужесточении экспатами требования в отношении казахстанцев из-за увольнения их коллеги.

Напомним, 29 июня порядка 1 тыс. рабочих завода 3GI в Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети. В социальных сетях было распространено множество видео, на которых рабочие массово избивают иностранцев и забрасывают автобусы камнями.

В акимате Атырауской области подтвердили, что вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км от города Кульсары Жылыойского района, от Атырау 340 км) рабочие компании CСЕР собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Эли Дауда, который выставил фотографию в профиле WhatsApp, где изображена девушка и сам араб, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки. К месту событий прибыли руководители областных силовых ведомств, аким области, представители руководства министерства энергетики.

Позже ливиец Эли Дауд записал видеообращение, в котором извинился перед казахстанцами.

Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке «Тенгиз».

По данным областного акимата, в медпункте ТШО была оказана медицинская помощь 30 людям, погибших в результате беспорядков нет.

1 июля генеральный директор арабской компании «Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР)» Кауаш Хишам извинился перед казахстанцами за спровоцировавшее беспорядки публикацию.

В этот же день в ТОО «Тенгизшевройл» сообщили, что не разрывали контракт с подрядной компанией CСЕР.