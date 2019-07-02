В своем в противостоянии со сторонниками либерализма президент РФ Владимир Путин находит единомышленника в лице президента США Дональда Трампа

Хозяин Белого дома счел нужным сказать, что Владимир Путин «понимает, что происходит»

Китайская франкоязычная газета Quotidien du Peuple опубликовала со ссылкой на информационное агентство Xinhua репортаж под названием «Les diplomates russes et américains vont négocier une nouvelle prolongation du Traité START, selon Poutine» — «По словам Путина, российские и американские дипломаты будут вести переговоры о продлении действия договора СНВ».

Дональд Трамп и Владимир Путин. (Фото: Reuters)

В нем говорится так: «В субботу российский президент Владимир Путин заявил о том, что он и его американский коллега Дональд Трамп попросили своих министров иностранных дел начать переговоры о продлении действия нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Однако пока рано говорить о том, поспособствуют ли переговоры продлению действия этого важного соглашения о сокращении вооружений, сказал Путин на пресс-конференции, подводя итоги своего участия в работе саммита G20 в Японии, где он встречался с Трампом.

Новый договор СНВ был заключен между Соединенными Штатами и Россией в 2010 году и вступил в силу в следующем году. Договором, срок действия которого истекает в 2021 году, предусматривалось, что две страны вдвое сократят количество стратегических ракет-носителей ядерных боезарядов к 5 февраля 2018 года.

Путин сказал, что в ходе своей встречи с Трампом также обсуждал ситуацию в Венесуэле, говорится в видео-показе пресс-конференции, выложенном на сайте Кремля».

Ливанская франкоязычная газета L’Orient-Le Jour опубликовала материал под названием «Au G20, Poutine mène l’attaque contre le progressisme occidental» — «На саммите G20 Путин предпринимает атаку против западного прогрессивизма».

В нем излагается следующее: «Либеральная идея устарела. Она противоречит интересам подавляющего большинства населения», — заявил Путин в интервью газете Financial Times, которое было опубликовано как раз перед саммитом G20, состоявшимся в японском городе Осака.

Российский лидер раскритиковал Германию из-за проводимой там миграционной политики, обвинив власти этой страны в том, что они разрешают мигрантам «безнаказанно убивать, грабить, насиловать», и в то же время заявил, что с пониманием относится к идее президента США возвести стену на границе своей страны с Мексикой.

В субботу он утверждал, что идеи в поддержку ЛГБТ агрессивно навязываются людям, которые их не приемлют в большинстве своем. По его словам, «этим может объясняться феномен Трампа, его победа, тот факт, что недовольные люди выходят на улицу в западных странах».

Изложенное Владимиром Путиным видение мироустройства явно задело за живое некоторых лидеров в Осаке. «То, что я нахожу действительно устаревшим, — это авторитаризм, культ личности, правление олигархов», — такой контраргумент выдвинул президент Европейского совета Дональд Туск. Президент Франции Эммануэль Макрон также откликнулся на высказывание своего российского коллеги, заявив: «Я убежден, что в современном непредсказуемом мире либеральным демократиям еще многое предстоит сделать и привнести».

Что же касается Дональда Трампа, он, со своей стороны, счел нужным сказать, что Владимир Путин «понимает, что происходит». И добавил, что такие американские города, как Сан-Франциско и Лос-Анджелес, представляют собой «грустное зрелище», потому что их возглавляют прогрессисты (сторонники либерализма)».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Мэром Лос-Анджелеса с 2013 года является Эрик Майкл Гарсетти. В 2017 году он был переизбран на второй срок. Он является не просто демократом, но и еще американцем мексиканского происхождения. Две другие важнейшие выборные должности в этом городе занимают его соратники по партии. Майк Фойер является прокурором Лос-Анджелеса, а Рон Гальперин – контроллером (главой финансового учреждения) города. Мэром Сан-Франциско с 2018 года является Лондон Николь Брид. Она является не просто демократом, но и еще чернокожей американкой. Супервайзеры города – пять человек – все как один представляют демократическую партию. Это – члены ассамблеи штата Калифорния Дэвид Чу и Фил Тинг, сенатор от штата Калифорния Скотт Винер, члены палаты представителей от штата Калифорния Нэнси Пелоси и Джекки Спайер. А Дональд Трамп, напомним, является представителем республиканской партии.

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