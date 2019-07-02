Астана. 2 июля. КазТАГ — Служебное расследование начато по факту съемки боеприпасов на территории режимного объекта в Арысе, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«1 июля в социальных сетях и информационных агентствах было распространено видео фрагментов боеприпасов, собранных в ходе очистки Арыса. Данные фрагменты являются невзрывоопасными и находятся на специально охраняемой территории, которая ранее использовалась для утилизации фрагментов войсковых изделий. Фрагменты, находящиеся на утилизационном пункте, не представляют опасности. Учитывая, что съемки были произведены на территории режимного объекта и нарушены требования документов в области обеспечения режима безопасности, министерством обороны РК начато служебное расследование», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, что в городе Арысе, Туркестанской области продолжается работа задействованных в ликвидации последствий ЧС всех служб и подразделений Вооруженных Сил РК по нормализации жизнедеятельности города. В настоящее время начаты работы по уничтожению фрагментов невзрывоопасных боеприпасов.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

Как уточнили в акимате Туркестанской области, восстановительные работы в Арысе будут проводиться по 17 секторам.

27 июня свыше сотни жителей Арыса, эвакуированных в Шымкент, перекрыли дорогу у мечети «Акмешит», требуя встречи с властями. Собравшиеся говорили, что возмущены тем, что не получают помощи от правительства. Они грозили продолжать перекрывать движение на Тамерлановском шоссе – одной из основных городских трасс, прилегающей к центральной городской мечети. Некоторые настаивали на том, чтобы их не возвращали в поврежденные дома в Арыс, а предоставили им жилье и участки в других населенных пунктах. Позже жители Арыса собрались на центральной площади Шымкента. На месте событий присутствовало большое число полицейских. Протестующие в Шымкенте жители Арыса заявили о наличии в их городе радиации и высказались против возвращения в полуразрушенный город, однако в комитете охраны общественного здоровья заверили, что радиационный фон в городе в норме.

Ближе к вечеру 27 июня аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил о том, что возвращение жителей Арыса в их город начнется 28 июня в 8.00.

28 июня с 6.00 жителей Арыса начали вывозить из Шымкента. В перевозке эвакуированных из Шымкента в Арыс задействовано 200 единиц транспорта (150 автобусов и 50 микроавтобусов).

29 июня стало известно, что находившиеся в эвакуационных пунктах Шымкента и районов Туркестанской области возвращены в Арыс, в эвакопунктах никого не осталось.

Как стало известно 30 июня, в больницах остаются 50 пациентов, пострадавших в результате взрывов в Арысе.