О погоде на июль рассказали казахстанские синоптики

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ — О погоде на июль рассказали в пресс-службе РГП «Казгидромет».

«В июле предполагается частая смена синоптической ситуации: западные вторжения антициклонов будут сменяться выходами южных циклонов. В начале месяца на северные регионы с районов Скандинавии смещается циклон, с которым ожидается ветер ураганной силы, дожди, местами сильные, а также конвективные явления в виде града, грозы и шквала. Спад температуры прогнозируется на севере, северо-западе и центре страны днем до +17+26. На юге после сильной жары также пройдут ливневые дожди с понижением температуры до +25+33. К концу первой декады температурный фон постепенно будет повышаться», — говорится в консультативном прогнозе на июль, распространенный во вторник.

Согласно прогнозу, во второй и третьей декадах столбики термометров будут колебаться на севере, центре и востоке – ночью от +10+15 до +15+20, днем от +25+30 до +30+38; на юге, юго-востоке и западе республики намного жарче – ночью от +15+20 до +20+30, днем от +30+38 до +35+45.