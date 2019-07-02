Минтруда и соцзащиты РК попросило помощи акимов в сокращении количества получателей соцпомощи

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Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министр труда и социальной защиты РК Бердибек Сапарбаев попросил помощи акимов в сокращении количества получателей социальной помощи за счет обеспечения их рабочими местами.

«Главным поручением главы государства является обеспечение работой. Моя просьба – в регионах заключить социальные контракты и по ним необходимо трудоустраивать трудоспособных лиц. В рамках этого мы уменьшим количество получающих социальную помощь. Первое для уменьшения количества лиц, получающих социальную помощь, – это обеспечение их работой и безопасными условиями труда. На местах прошу дать поручения акимам, мы уже выслали всем регионам аналитику, здесь указано, где необходимо поработать», — сказал Сапарбаев на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что открытие рабочих мест для малоимущих и многодетных женщин будет субсидироваться на 35%.

«Еще один вопрос – обеспечение малообеспеченных неработающих женщин, многодетных. С обеспечением их работой тоже остро стоит вопрос. Для открытия рабочих мест для них мы планируем на 35% субсидировать открытие рабочих мест для данной категории», — добавил он.

По словам министра, после принятия с 1 апреля нового формата адресной социальной помощи было выплачено Т78 млрд, что составляет по Т105 тыс. на человека.

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