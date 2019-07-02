Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Оплата труда является главной проблемой при переселении лиц с южных регионов Казахстана в северные, сообщил министр труда и социальной защиты РК Бердибек Сапарбаев.

«По переселению лиц с южных регионов в северные регионы также ведется работа (…). В данном случае основной вопрос – это выплата заработной платы. Мы сейчас мониторим, в каких регионах ведется работа хорошо, а в каких еще необходимо поработать», — сказал Сапарбаев на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что в настоящее время программой переселения охвачено более 350 тыс. казахстанцев.

«Планируется обеспечить их постоянными рабочими местами. Как вы видите сейчас, сколько рабочих мест открыто. На сегодня 358 тыс. казахстанцев охвачено этой мерой из них 95 тыс. – молодежь», — отметил министр.