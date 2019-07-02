Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Динара Халдарова. 40 тыс. многодетных семей планируют обеспечить жильем в Казахстане в течение семи лет, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр.

«По поручениям Елбасы, данных на XVIII съезде партии Nur Otan и открытии «Года молодежи», выработаны меры по обеспечению жильем малообеспеченных слоев населения и работающей молодежи. В рамках программы «Нұрлы жер» предусмотрено финансирование строительства и приобретение жилья для многодетных семей. Из республиканского бюджета планируется выделять по Т50 млрд в год или Т350 млрд в течение семи лет. Ежегодно жильем будет обеспечено 6 тыс. многодетных семей. За 7 лет это 40 тыс. семей», — сказал Скляр на заседании правительства во вторник.

По его словам, в этом году уже с мая месяца предоставлено жилье 1480 многодетным семьям.

Также он сообщил, что для обеспечения трудовой мобильности работающей молодежи в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте министерство планировало в 2019-2021 годы построить по 1 тыс. арендных квартир в год.

«По поручению главы государства увеличиваются объемы финансирования на строительство и приобретение арендного жилья для работающей молодежи (Т21,6 млрд в год, за 3 года – Т64,8 млрд). Это позволит нам выдать рабочей молодежи в 2019, 2020 и 2021 годах по 3 тыс. арендных квартир (по 1050 квартир в Нур-Султане, Алматы и 900 квартир в Шымкенте)», — проинформировал министр.

Он отметил, что «Жилстройсбербанк» уже начинает выдачу льготных кредитов многодетным, неполным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов под 2% годовых с первоначальным взносом 10% на приобретение жилья.

«Для этих целей предусмотрено выделение Т150 млрд в течение трех лет. Ежегодно социальной поддержкой будет охвачено 6 тыс. семей», — пояснил глава МИИР РК.

Вместе с тем он сообщил, что совместно с Нацбанком прорабатывается механизм привлечения частных инвестиций на развитие арендного жилья, за счет чего дополнительно будет строиться еще 10 тыс. арендных квартир и обеспечиваться жильем до 20 тыс. семей в год.

«В целях совершенствования механизмов распределения социального жилья и повышения прозрачности этих процессов создается Единая республиканская автоматизированная база данных очередников. Это позволит гражданам контролировать продвижение своей очереди в режиме онлайн. В целом принимаемые меры обеспечат решение жилищных вопросов граждан, нуждающихся в жилье, в более короткие сроки», — резюмировал Скляр.