Нацбанк РК вводит тотальное регулирование на рынке кредитования

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Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана вводит регулирование всех субъектов кредитования, включая кредитные товарищества, ломбарды и онлайн-кредиторов, заявил председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев.

«Сенатом принят и передан на подпись президенту Казахстана закон по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения, предусматривающий введение регулирования и надзора всех субъектов кредитования, включая кредитные товарищества, ломбарды и онлайн-кредиторов», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, вводимые в законодательство изменения усилят защиту прав, интересов заемщиков, устранят регуляторный арбитраж и системные проблемы на рынке потребительского кредитования.

Также для недопущения неуправляемого роста задолженности граждан в результате увеличения размеров неустойки, на законодательном уровне до конца 2019 года, по данным главы Нацбанка, будут приняты поправки в законы и подзаконные акты. Например, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней будет введен запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита.

Кроме того, добавил Досаев, будут предусмотрены дополнительные меры, такие, как пересмотр порядка расчета коэффициента долговой нагрузки заемщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков, что снизит экономические стимулы выдачи беззалоговых потребительских займов.

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Напомним, 26 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.

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