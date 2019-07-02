Ономастический конгломерат Казахстана

Можно ли иметь гармонию в вопросах ономастики?

В переводе с древнегреческого ономастика означает «искусство давать имена». С этой точки зрения ономастика в Казахстане – это смесь абстракционизма, импрессионизма, конформизма, кубизма, примитивизма и новомодных инсталляций. В общем, на искусство точно не тянет и на качественное ремесленничество тоже. По идее, ономастика должна помогать людям в их структурах повседневности. Однако больше похоже на то, что она большей частью создает проблемы и неудобства.

Очень сомневаюсь, что в Казахстане существует какой-нибудь четкий ономастический центр с единой концепцией и политикой. Некий общий ономастический дрейф явно существует, который проявляет себя через замену русских и советских названий на казахские, но он отнюдь не четко выстроенный и не последовательный в своей политике. Например, новая улица Герасима Колпаковского в Алматы идет явно в противоход общему тренду, но все-таки идет.

Сам статус и состав Республиканской ономастической комиссии при правительстве Республики Казахстан какой-то мутный и аморфный (постановление правительства от 04.09.2014 №970).

«Министр культуры и спорта Республики Казахстан, председатель

вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан, заместитель председателя

заместитель председателя Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, секретарь

депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

вице-министр национальной экономики Республики Казахстан

начальник государственного учреждения «Управление по развитию языков города Астаны» акимата города Астаны

директор республиканского государственного казенного предприятия «Институт истории и этнологии имени Ш. Уалиханова» Министерства образования и науки Республики Казахстан

старший научный сотрудник товарищества с ограниченной ответственностью «Институт географии» (по согласованию)

профессор Международной академии бизнеса (по согласованию)

профессор частного учреждения «Центрально-Казахстанский университет» «МГТИ-Лингва» (по согласованию)

геолог, тюрколог, картограф (по согласованию)

главный научный сотрудник Республиканского государственного предприятия «Институт языкознания имени А. Байтурсынова» Министерства образования и науки Республики Казахстан

главный редактор республиканской газеты «Айқын» (по согласованию)

главный редактор республиканской общественно-политической информационной газеты «Алаш айнасы» (по согласованию)

президент некоммерческого акционерного общества «Тюркская академия» (по согласованию)

профессор Республиканского государственного предприятия «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства образования и науки Республики Казахстан».

По своим полномочиям комиссия является консультативно-совещательным органом. Вместе с тем, в марте этого года она не утвердила переименование четырех улиц в Атырау, Актобе, Костанае и Таразе в честь Нурсултана Назарбаева (потребовала поменять на другие улицы). Подобный пестрый состав, фактически лебедь, рак и щука, не объясняет, каким образом, например, они рекомендуют президенту переименовать Тарановский район Костанайской области в район Беимбета Майлина.

Скорее всего, существуют какие-то параллельные механизмы, занимающиеся вопросами ономастики на общегосударственном уровне. Причем, данные структуры не исходят из единого центра. Когда Касым-Жомарт Токаев переименовывал Тарановский район, то ссылался на 9-ю статью закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» от 8 декабря 1993 года. Астану в Нур-Султан переименовали решением парламента.

Лично мне, как проживающему в Алматы, все равно на улице с каким названием жить, если это не улица имени Мустафы Шокая (никакого бизнеса – только личное). Однако ономастика вызывает массу технических вопросов. Во-первых, это сила привычки. Во-вторых – смена названия заставляет менять почтовые, юридические и прочие адреса, техпаспорта, печати, карты и ряд других вещей. Поэтому хотелось бы максимально возможной стабильности в плане структур повседневности.

В идеале, раз смена названий городов, районов и улиц диктуется политическими, идеологическими, языковыми, демографическими и прочими моментами, менять старое на новое надо раз и навсегда, чтобы появлялась возможность привыкнуть и не мучиться со сменой документов, вывесок и дорожных указателей. Или установить какие-нибудь нормативы. К примеру, после переименования улицы или реки сто лет не давать им нового названия.

Сегодня часто получается так, что с одной стороны есть недовольные имеющимся названием, а с другой стороны появляется еще больше недовольных после появления нового названия. На Западе существует отдельное направление в аферах с недвижимостью, когда человеку продают дом на определенной улице, а потом он узнает, что купил не то здание, которое видел на фотографии или навещал, а совсем другое и в другом городе, но с тем же названием улицы и номером дома. В общем, хочется насколько это возможно больше централизации, здравого смысла и стабильности.

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