Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится на большей части Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на северо-западе и севере – сильные дожди, на юге – пыльная буря, лишь на юго-востоке и востоке республики ожидается погода без осадков», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 18 м/с. Температура днем +27+29, ночью +15+17.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Днем +35+37, ночью +20+22.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура днем +35+37, ночью +22+24.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, местами 30 м/с и более, местами возможен град. Днем +24+29, ночью +14+19.

В Акмолинской области днем ожидается дождь, местами сильный и с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, местами 30 м/с и более, местами возможен град. Температура днем +24+29, ночью +12+17.

В Костанайской области днем ожидается дождь, местами сильный и с грозой, ночью – дождь, местами с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +15+20.

В Кызылординской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-25 м/с, местами возможен град, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +29+34, ночью +25+30.

В Карагандинской области днем ожидается дождь, местами сильный и с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-25 м/с, местами возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +10+15.

В Актюбинской области ожидается дождь, местами сильный и с грозой, местами ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +18+23, ночью +12+17.

В Туркестанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +25+30.

В Жамбылской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра 18-23 м/с, возможен град, ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +35+40, ночью +20+25.

В Атырауской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 м/с. Днем +22+27, ночью +12+17.

В Павлодарской области днем местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 м/с. Температура днем +23+28, ночью +9+14.

В Мангистауской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами – ветер 15-20 м/с, местами возможен град. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами – ветер 15-20 м/с, возможен град. Температура днем +22+27, ночью +10+15.

В Алматинской области ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +18+23.

В Восточно-Казахстанской области температура днем +20+25, ночью +8+13.

«В ближайшие сутки на горных реках востока республики значительных изменений не ожидается, будет наблюдаться колебание уровня воды. На реках юга и юго-востока страны в связи с прогнозами дождей ожидается подъем уровня воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.