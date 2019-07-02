Астана. 2 июля. КазТАГ — Проект уточненного республиканского бюджета на 2019 год одобрен правительством РК, сообщает сайт премьер-министра РК.

«Правительством РК одобрен проект уточненного республиканского бюджета на 2019 год», — говорится в сообщении во вторник.

Как отметил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов, проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2019 год разработан правительством в целях реализации поручений главы государства по повышению благосостояния казахстанцев и решению социальных вопросов, а также указа президента «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан» от 26 июня.