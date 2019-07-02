США хотят ввести пошлины на европейские сыр, свинину и виски

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Алматы. 2 июля. КазТАГ – США хотят ввести пошлины на $4 млрд на европейские продукты питания, включая сыр, свинину и виски, сообщает агентство France Press.

«В понедельник Соединенные Штаты предложили ввести пошлины на $4 миллиарда долларов на ряд продуктов питания из Европейского Союза, включая сыр пармезан, шотландский и ирландский виски в ответ на субсидии для строительства коммерческих самолетов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в список из 89 видов товаров также входят колбасы, ветчины, макароны, оливки и многие другие сыры, в том числе реджано, проволоне, эдам и гауда.

Как напоминает издание, Вашингтон и Брюссель обвиняют друг друга в несправедливом субсидировании авиационных гигантов Boeing и Airbus уже более 14 лет. Это самый самый длительный и сложный спор, рассматриваемый Всемирной торговой организацией, целью которой является создание равных условий в мировой торговле.

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