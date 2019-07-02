Предъявлять претензии государству – право каждого гражданина 02.07.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 128 0 Евгений Жовтис о правах казахстанцев на мирные собрания, на справедливо оплачиваемый труд и на жизнь в свете последних событий Похожие материалы: Общественный договор или право на восстание Гражданина Китая задержали с крупной суммой незадекларированных средств на «Хоргосе» Две компании будут бороться за право проведения комплексного исследования реки Урал Мы должны отстаивать свое право на проведение мирных митингов и собраний Итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо завоевали право организации и проведения зимних ОИ-2026