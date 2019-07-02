Инфляция в Казахстане в январе-июне составила 2,6%

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Алматы. 2 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Инфляция в Казахстане в январе-июне 2019 года составила 2,6%, сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики.

За июнь, согласно статданным, продовольственные товары подорожали на 0,2%, непродовольственные товары на 0,4%, цены на платные услуги выросли на 0,2%.

«Цены на продовольственные товары за шесть месяцев (июнь 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 5,9%, непродовольственные – на 2,2%, а на платные услуги – снизились на 0,9%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета во вторник.

С начала года повышение цен отмечено на пшено на 35,2%, овощи свежие – на 17,4%, муку – на 14%, рис – на 12%, баранину – на 9,2%, рыбу мороженую – на 8,7%, хлеб – на 8,5%, макаронные изделия – на 7,5%, фрукты свежие – на 7,3%, конину – на 6%, говядину – на 5,9%, мясо птицы – на 5,4%, сыр сычужный – на 5,2%, свинину, изделия из мяса – по 4,9%, булочные и мучные изделия – на 4,8%, колбасные изделия – на 3,9%, чай – на 3,6%, кондитерские изделия – на 3,4%.

Прохладительные напитки подорожали на 7,9%, алкогольные напитки – на 5,1%, табачные изделия – на 5%.

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Снижение цен зафиксировано на яйца на 9,8%, молоко сырое – на 3,8%, творог – на 2,4%, крупу гречневую – на 1,6%, сахар-песок – на 1,1%.

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