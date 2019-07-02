Загрязняющих веществ в Арысе не обнаружено – «Казгидромет»

Астана. 2 июля. КазТАГ — Загрязняющих веществ в Арысе не обнаружено, сообщили в пресс-службе РГП «Казгидромет».

«1 июля (с 09.00 до 13.00) филиалами РГП «Казгидромет» по Туркестанской и Кызылординской областей в оперативном порядке были организованы внеплановые отборы проб по атмосферному воздуху, радиационного фона и поверхностных вод (в Арысе – КазТАГ). (…) По результатам анализа во всех девяти точках превышений загрязняющих веществ не обнаружено», — говорится в справке по внеплановому отбору проб в Арысе за 1 июля, распространенном во вторник.

В «Казгидромет» уточнили, что отбор проб атмосферного воздуха проводился на девяти точках (ул. Акымбеков, детский сад «Алтын балапан» ул. Акымбеков, школа №376, «Казпочта», ул. Атамура возле военной части, ул. Есполатов, ул. Парковая, рынок, ул. Казыбек би) по шести загрязняющим веществам (взвешенные вещества, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид).

Также сообщается, что превышения допустимого уровня радиации не обнаружено.

«Отбор проб поверхностной воды проводился на четырех точках: верхнее течение р. Арыс – возле моста с. Сарыарык, среднее течение, Арыс ГП «Арысь», нижнее течение, 2 км от с. Шаульдер, при впадении р. Сырдарья, ГП «Шаульдер». Отбор проб проводился по 48 показателям качества вод (…). По результатам анализа, проведенного за 1 июля превышений установленных норм по 29 показателям качества воды включая тяжелых металлов, биогенных веществ не обнаружено. По остальным 19 показателям качества воды анализы будут готовы в течение пяти дней. По результатам анализа в пробах поверхностной воды и атмосферного воздуха высокого и экстремально-высокого загрязнения не обнаружено», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

Как уточнили в акимате Туркестанской области, восстановительные работы в Арысе будут проводиться по 17 секторам.

27 июня свыше сотни жителей Арыса, эвакуированных в Шымкент, перекрыли дорогу у мечети «Акмешит», требуя встречи с властями. Собравшиеся говорили, что возмущены тем, что не получают помощи от правительства. Они грозили продолжать перекрывать движение на Тамерлановском шоссе – одной из основных городских трасс, прилегающей к центральной городской мечети. Некоторые настаивали на том, чтобы их не возвращали в поврежденные дома в Арыс, а предоставили им жилье и участки в других населенных пунктах. Позже жители Арыса собрались на центральной площади Шымкента. На месте событий присутствовало большое число полицейских. Протестующие в Шымкенте жители Арыса заявили о наличии в их городе радиации и высказались против возвращения в полуразрушенный город, однако в комитете охраны общественного здоровья заверили, что радиационный фон в городе в норме.

Ближе к вечеру 27 июня аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил о том, что возвращение жителей Арыса в их город начнется 28 июня в 8.00.

28 июня с 6.00 жителей Арыса начали вывозить из Шымкента. В перевозке эвакуированных из Шымкента в Арыс задействовано 200 единиц транспорта (150 автобусов и 50 микроавтобусов).

29 июня стало известно, что находившиеся в эвакуационных пунктах Шымкента и районов Туркестанской области возвращены в Арыс, в эвакопунктах никого не осталось.

Как стало известно 30 июня, в больницах остаются 50 пациентов, пострадавших в результате взрывов в Арысе.