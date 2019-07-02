«Поможет ли стране Национальный совет общественного доверия?». «Зачем в Казахстане прикармливают «чёрных лебедей». «Рабочие нефтянки бьют не только иностранцев, но и своих». «Деньги из-под земли. Сколько зарабатывают хозяева сырьевых активов в Казахстане»

Сетевой Казахстан 2 июля 2019г.

VLAST . KZ . «Поможет ли стране Национальный совет общественного доверия?» — 12 июня президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал указ о создании Национального совета общественного доверия, который должен помочь наладить диалог с обществом… Vласть поговорила с экспертами и активистами о том, поможет ли совет диалогу в обществе. Толганай УМБЕТАЛИЕВА, политолог — Я думаю, что основная причина, по которой создается Национальный совет общественного доверия — наличие определенных дистанций или определенных проблем между властью и обществом. Есть очень много вопросов, которые вызывают недовольство у населения, поэтому такой диалог был необходим. Высокий рост протестности, высокий уровень недовольства населения — тем, как власть решает проблемы и какая ситуация создается в обществе, приводит к тому, что возрастает конфликт внутри общества. Прежде всего, между органами власти и населением. Чтобы решать эти вопросы и эти противоречия, необходимо было наладить диалог.

INFORMBURO . KZ . «Зачем в Казахстане прикармливают «чёрных лебедей»» — Вадим БОРЕЙКО утверждает, что вернуть доверие к власти помогут честность руководителей страны перед собой и гражданами и их решимость в преодолении проблем. Нынешний июнь в Казахстане – сезон миграции «чёрных лебедей». Сначала митинги, потом Арысь, теперь Тенгиз. Но давайте не будем ванговать и чревовещать, а вместе подумаем, как изменить маршрут перелёта отряда гусеобразных семейства утиных вороной масти, чтобы он огибал нашу страну.

EXCLUSIVE . KZ . Виктор ВЕРК – «Токаев ступил на тонкий лед популизма?» — 26 июня Касым- Жомарт ТОКАЕВ подписал указ по мерах по снижению долговой нагрузки граждан, согласно которому для 500 тысяч казахстанцев будут списаны долги по потребительским кредитам, не превышающим 3 миллиона тенге… Словом, похоже на то, что ради «народной любви» президент готов сделать то, в чем власть традиционно обвиняет оппозицию — ступить на тонкий лед популизма.

TIME . KZ . «Пока взрыв не грянет, никто не перекрестится» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил, что виновные в страшной трагедии будут наказаны. Бывший сотрудник прокуратуры, а ныне адвокат Ергали БЕРЛИБАЕВ уверен: трагедии в Арыси можно было избежать или хотя бы значительно уменьшить потери. Все, что для этого было нужно, — профессиональное отношение к своим должностным обязанностям не только со стороны руководства воинской части, где взрывались снаряды, но и тех, кто отвечает за порядок вокруг армейского подразделения — в первую очередь акимат и прокуратура города.

«О святая простота!» — В 2007 году Кайыргали АХМЕТОВ продал двухкомнатную квартиру в алматинском микрорайоне “Орбита” и на вырученные деньги приобрел 20 соток земли в селе Райымбек Карасайского района Алматинской области. При этом перед оформлением сделки продавец, не желавший платить большой налог, попросил указать в договоре купли-продажи не реальную сумму (70 тысяч долларов), а всего 500 тысяч тенге. И Ахметов с легкостью согласился, не понимая, что собственными руками копает себе яму. 444 тысячи тенге предлагают жителю Карасайского района за участок земли в 17 соток, изымаемый под строительство БАКАД.

CARAVAN . KZ . ««Бизнеса без «косяков» не бывает»: может ли ситуация с загрязнением нашей нефти стать причиной ссоры между Россией и Казахстаном» — Недавно в СМИ появилась информация, что Россия выплатит Казахстану 76 миллионов долларов за испорченную нефть. Отечественный экономист Айдархан КУСАИНОВ рассказал, каким образом Россия загрязнила казахстанскую нефть, как это скажется на взаимоотношениях между двумя государствами и почему такие случаи на нефтегазовым рынке вовсе не редкость — Конечно, 76 миллионов – не комариный укус, а весьма ощутимая сумма, но не катастрофа. Понятно, что был серьезный момент, но на экономике и взаимоотношениях двух стран негативно это не скажется. Более того, если российская сторона вызвалась выплатить Казахстану компенсацию, то это еще сильнее нормализует торговые отношения. Выплата, как хороший жест того, что предприятие отреагировало на свою ошибку и возместило убытки. Это подчеркивает нормальную деловую практику. Без косяков бизнес не бывает, вопрос, как из них выходят.

DIALOG . KZ . «Тенгиз как точка осознания» — Побоище арабов на Тенгизе навеяло ассоциации с Троянской войной. Прекрасная Елена (Карлыгаш), чужеземцы, уязвленная гордость… Как бы за всем этим не упустить из вида главное: атмосферу компродорскости. Ведь иностранная рабочая сила на казахстанском нефтяном месторождении-супергиганте – это не результат волшебства или магии. Это следствие тупика, в который забрела страна, извращенно поняв ценности рыночной экономики. Тенгиз американцам практически подарили тоже не от хорошей жизни, а потому что не имели технологий для его эффективного освоения.

365 INFO . KZ . «Рабочие нефтянки бьют не только иностранцев, но и своих» — Трудовой конфликт в Мангистауской области, в котором пострадали свыше 30 иностранных рабочих, уже имеет последствия. Власти Иордании и Ливана заявили о вывозе своих граждан из Казахстана. Для нефтедобывающих регионов республики инциденты между казахстанцами и иностранцами — явление не новое. Реальной их причиной является разница в доходах и условиях труда обеих категорий. Как разрядить обстановку с минимальными потерями для авторитета страны, рассказал историк и политолог Данияр АШИМБАЕВ — Случившееся на Тенгизе — ситуация не новая для нашей страны. Такого рода конфликты между казахстанскими и иностранными рабочими на западно-казахстанских месторождениях, особенно в Атырауской области, происходят регулярно. И это, думаю, далеко не последний конфликт. Налицо конкуренция и за рабочие места, и за доходы. Почти не освещается еще одна проблема — нелюбовь местных рабочих даже к соотечественникам из других регионов Казахстана. Такие конфликты были. После них рабочих аккуратно, без шума и пыли, вывозили домой.

«Единственная казахская школа под угрозой закрытия — костанайцы о наболевшем» — Родители школьников требуют ее расширения или строительства новой, пишет Qamshy.kz. Что самое неприятное — несколько дней назад была озвучена инициатива закрыть школу-гимназию №24 имени Сырбая Мауленова и здание предоставить детскому саду. Однако родители отстояли ее от перепрофилирования. Надо отметить, что в Костанае эта единственная казахская школа. Жительница Костаная Дана ОСИПОВА закончила ее 20 лет назад, но, как уверяет, за прошедшие годы в этом учебном заведении ничего не изменилось.

IA — CENTR . RU . «Жанар Тулиндинова: Пришла пора обновить интеллектуальную повестку казахстанско-российского сотрудничества» — Вы правы, назвав поле российско-казахстанского диалога очень сложным. Практически это минное поле, на котором время о времени подрываются неосторожные политики, журналисты и телеведущие, общественные деятели. Слишком много высокочувствительных, дискуссионных и потенциально болезненных тем существует в двустороннем сотрудничестве. Возьмем казахстанскую медийную повестку. При обсуждении евразийской интеграционной повестки, как правило, ставится вопрос о выгодах пребывания Казахстана в ЕАЭС – причем нередко звучит вывод, что выгоды эти неочевидны. Любая попытка поднять вопрос о создании неких общих институций в рамках ЕАЭС – например, единой валюты – подвергаются остракизму, поскольку такой шаг рассматривается, прежде всего, как угроза экономическому суверенитету. Когда речь идет о сотрудничестве Казахстана и России в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, возникает дискурс о доминировании российских информационных ресурсов и российской медийной повестки в Казахстане – что далеко не бесспорный факт – либо об «утечке мозгов» из Казахстана в Россию посредством образовательной миграции.

FORBES . KZ . «Деньги из-под земли. Сколько зарабатывают хозяева сырьевых активов в Казахстане» — Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (так горнорудный и нефтегазовый сектор в целом называется в казахстанском классификаторе экономической деятельности) в 2010 году дали 19,5% ВВП страны. В 2015, после падения цен на нефть, их доля в ВВП достигла минимальной за последние 12 лет – 12,7%. Однако с ростом добычи и цен на сырьевые товары их доля в ВВП снова стала расти: 12,9% в 2016, 13,6% в 2017-м, 15,2% в 2018-м. 46% участников рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan – 2019 заработали свое состояние или его значительную часть на недропользовании. У всех пяти казахстанских миллиардеров, входящих в глобальный рейтинг Forbes, основу состояния составил сырьевой бизнес, даже если потом активы диверсифицировались.

SPUTNIKNEWS . KZ . «О себе, семье и мечте: Димаш дал первое откровенное интервью» — Казахстанский певец Димаш КУДАЙБЕРГЕН впервые дал развернутое интервью телеканалу «Qazaqstan» В беседе с известной журналисткой Даной НУРЖИГИТ артист рассказал, изменила ли его слава, а также поведал о своей мечте и трудностях, с которыми столкнулся. Перед тем, как начать разговор, Дана Нуржигит показала зрителям детский рисунок: в три-четыре года Димаш нарисовал себя в окружении музыкального центра, кассет, домбры. Артист признался, что ребенком при помощи карандаша любил изображать себя стоящим на сцене.

AZATTYQ . ORG . ««Деструктивный метод». Бывшего военного обвиняют в пропаганде терроризма» — В военном суде в Алматы рассматривают уголовное дело в отношении бывшего контрактника, обвиняемого по статье о «пропаганде терроризма». Экспертиза усмотрела радикальные идеи в тексте, который 45-летний Бактыгали КАЛДЫБЕКОВ разместил в социальной сети в 2015 году. Подсудимый заявляет, что спецслужбы замышляли против него провокацию, а когда она не удалась, «сфальсифицировали» уголовное дело.

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