Астана. 2 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. На сколько увеличат стипендии в РК обучающимся по рабочим квалификациям детям из социально-уязвимых слоев населения, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«70% студентов (обучаются – КазТАГ) по рабочим квалификациям – дети из социально-уязвимых слоев населения. Для их поддержки стипендия будет увеличена на 30%, до Т21 787 в новом учебном году», — сказал Аймагамбетов на заседании правительства во вторник.

По его словам, по рабочим квалификациям обучается 122 тыс. студентов. С прошлого года таким студентам – детям из социально-уязвимых слоев населения в виде социального обеспечения предусмотрено одноразовое горячее питание, компенсация за проезд 2 раза в год в период каникул в размере 4 МРП.

По данным министра, их стипендия до настоящего момента составляла Т16 759.

«Для поступления в национальные вузы нужно иметь результат ЕНТ. Вначале будет проведен республиканский конкурс на основные 53 785 грантов. Прием заявлений на эти гранты – с 5 по 10 августа», — проинформировал министр.

Образовательные гранты для детей из малообеспеченных семей – получателей адресной помощи перед новым учебным годом будут переданы трансфертами в местные исполнительные органы. Акиматы будут назначать гранты по набранным баллам. Всем обладателям грантов будет назначена стипендия в размере Т20 949 и также компенсация за проезд 2 раза в год в период каникул в размере 4 МРП, напомнил Аймагамбетов.

1 МРП = Т2525.