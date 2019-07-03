Почему трудно упрекнуть Нурлана Ногаева, говоря о том, что ему давно нужно было бы заняться решением вопросов, из-за которых возник конфликт на Тенгизе?!

Сейчас, в новых уже условиях, следует дать акиму области инструкцию уже другого характера: возьми под свою ответственность ситуацию, связанную с деятельностью работающих там нефтяных компаний

Прошлая неделя началась с взрывов на складе боеприпасов в Арыси и завершилась беспорядками на Тенгизе. И тот, и другой случай во многом, как представляется, явился следствием недосмотра или недоработки со стороны официальных государственных органов.

Сейчас оба этих события широко обсуждаются в зарубежных средствах массовой информации.

Российское издание Фергана опубликовало статью под названием «Власти объяснили конфликт на Тенгизе разницей в условиях труда».

Нурлан Ногаев в Тенгизе. (Фото администрации Атырауской области)

В ней говорится так: «При этом глава региона Нурлан Ногаев, комментируя произошедшее, заявил, что конфликт связан с разницей в условиях труда. «Эта проблема возникла из-за разных условий труда, это системный вопрос который нужно решать как руководству ТШО, так и всем подрядчикам. Инвесторы должны понимать – работая на территории нашей страны нужно соблюдать законодательство, а также морально-этические нормы. В ближайшее время мы проведем встречу со всеми участниками проекта, будем решать эти вопросы», — отметил чиновник».

Можно было бы в данном случае упрекнуть акима области, говоря о том, что ему не только можно, но просто нужно было бы заняться решением таких вопросов уже давно, а не дожидаться возникновения очередного ЧП, после аналогичных случаев с участием граждан Турции в 2005 году и в 2006 году. Однако тут приходит на память показанное по телевидению несколько лет обращение президента Нурсултана Назарбаева к Бергею Рыскалиеву, предшественнику Нурлана Ногаева на посту акима Атырауской области: ты, мол, не трогай нефтяные компании, с ними и без тебя есть, кому работать. По всей видимости, имелось в виду то, что связанные с работающими в регионе иностранными нефтяными компаниями вопросы и проблемы должны обсуждаться и решаться в центре, столице РК, а не на областном уровне. Согласно услышанной нами многократно народной молве, Бергей Рыскалиев тогда именно пытался напрямую, на своем уровне решать с иностранными инвесторами те самые вопросы, о которых сейчас после очередного ЧП на Тенгизе говорит Нурлан Ногаев.

И он имел на то серьезные основания. Осенью 2006 года, то есть сразу же после его назначения на пост акима Атырауской области, на Тенгизе произошел такой же межнациональный конфликт, какой уже в очередной раз имел место в прошлую субботу. Правда, тогда казахи конфликтовали не арабами, а с турками. Драка была масштабная. Но освещение ее причин и последствий в турецких СМИ тогда было точно такое же, какое оно сейчас есть в ливанских СМИ в связи с последним конфликтом. И в том, и другом случае акцент делался и делается на повышенной агрессивности казахов. Но это, как говорится, их восприятие.

А вот для Бергея Рыскалиева, тогда только назначенного акимом самой нефтяной области РК, было делом чести разобраться в подлинных причинах вновь и вновь повторявшихся конфликтов казахов с иностранными специалистами из стран Ближнего Востока. В отличие от двух предшествовавших ему глав этого региона, он был местным уроженцем. Поэтому Бергей Рыскалиев, видимо, вполне отдавал себе отчет в том, что решением таких вопросов, как «разные условия труда» и несоблюдение иностранцами «морально-этических норм», он может повысить собственный авторитет в глазах своих земляков, давно разочарованных местной властью. Но, похоже, он перегнул палку с оказанием давления на руководителей иностранных предпринимательских структур, работающих на подведомственной ему территории, ибо те явно пожаловались в Астану. Последовал окрик: не лезть в дела нефтяных компаний.

Пришедшие после него на пост акима области руководители, видимо, стараются следовать этой последней инструкции. Ибо региональный глава не должен говорить такие слова, какие сейчас исходят из уст Нурлана Ногаева: «Инвесторы должны понимать – работая на территории нашей страны нужно соблюдать законодательство». Он как главный представитель верховной власти в регионе обязан добиваться неукоснительного соблюдения законов и норм страны иностранными компаниями, действующими на вверенной ему территории на основе предоставленной им лицензии.

Поэтому сейчас, в новых уже условиях, следует дать акиму области инструкцию уже другого характера: возьми под свою ответственность ситуацию, связанную с деятельностью работающих там нефтяных компаний. Она, как свидетельствует последняя история, легко может выйти из-под контроля, и тогда ею все равно придется заняться казахстанским властям.

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