Два закона подписал Токаев

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ — Два закона подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации четвертого протокола о внесении изменений в соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Также «главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации договора о запрещении ядерного оружия».

Отмечается, что тексты законов публикуются в печати.