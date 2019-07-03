Алматы. 3 июля. КазТАГ — Запущен авиарейс между Нур-Султаном и Токио, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«В рамках празднования «Дня столицы» авиакомпания Scat запускает новый международный рейс Нур-Султан – Токио. 3 июля состоялась официальная презентация открытия нового рейса. (…) С 6 июля Токио будет принимать туристов из Казахстана каждую субботу. В дальнейшем Scat планирует увеличить частоту рейсов в столицу Японии до нескольких раз в неделю», — говорится в сообщении в среду.

Председатель комитета гражданской авиации (КГА) МИИР РК Талгат Ластаев напомнил, что с начала 2019 года были открыты новые международные рейсы Нур-Султан – Улан-Батор, Нур-Султан – Прага, Алматы – Баку, из Жуковского в Караганду.

«Согласно исследованиям ученых, только от транзитного пребывания иностранных пассажиров дополнительные поступления в экономику Казахстана могут составить около $40 млн», — отметил Ластаев.

Напомним, 30 января в ходе расширенного заседания правительства первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил тогдашнему главе МИИР РК Женису Касымбеку решить вопрос по прямым рейсам в США и Японию.

5 февраля в МИИР РК сообщали, что подписано соглашение с Токио, планируется начать вопрос по аккредитации авиационными властями Японии, разработан и подготовлен к подписанию проект межправительственного соглашения. Планировалось открытие рейсов по четырем крупным направлениям – Япония, Нью-Йорк, Шанхай и другие крупные города мира.