Казахстанская теннисистка Воскобоева вышла во второй круг «Уимблдона»

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ — Казахстанская теннисистка Галина Воскобоева вышла во второй круг «Уимблдона», сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Казахстанка Галина Воскобоева преодолела первый круг теннисного турнира «Уимблдон-2019» в парном разряде. Воскобоева вместе с Сораной Крыстей из Румынии без особых проблем обыграли пару Иден Сильва/Сара Бет Грей (обе из Великобритании)», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщается, матч продлился два сета, итоговый счет – 6:0, 6:3.