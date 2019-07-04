«Это не аттракцион неслыханной щедрости от государства, а весьма прагматичный и продуманный шаг»

Сетевые СМИ о списании долгов по кредитам малоимущим

«Токаев поручил списать долги многодетным семьям» — На официальном сайте Президента РК вышел указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана Токаев. (Фото : Акорда)

— В целях оказания своевременной помощи по снижению долговой нагрузки на граждан Республики Казахстан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, постановляю:

Правительству Республики Казахстан в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам на следующих условиях:

1) должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

2) общая задолженность по займу не превышает 3 000 000 (три миллиона) тенге по состоянию на 1 июня 2019 года;

3) размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 000 (триста тысяч) тенге на одного заемщика.

«Токаев объяснил цель указа о списании задолженностей по кредитам» — Президент Казахстана ТОКАЕВ рассказал о деталях реализации подписанного им 26 июня указа о мерах по снижению долговой нагрузки граждан РК — Эта проблема затрагивает жизни и интересы около 500 тыс. наших граждан. Размер более 86% кредитов составляет менее 1 млн тенге. Средний размер задолженности – около 300 тыс. тенге, это всё проанализировано и подсчитано.

Государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге в БВУ и микрофинансовых организациях. Задолженность не должна превышать трёх миллионов тенге по состоянию на 1 июня нынешнего года. Для более 55% заёмщиков, то есть для 250 тыс. человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение. Что касается остальных заёмщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тыс. тенге, это станет существенной поддержкой им.

Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ – «10 пунктов о списании долгов по кредитам» — Мера однозначно положительно будет воспринята этими заемщиками, причем реальный эффект будет не на 500 тысяч заемщиков, а на 500 тысяч домохозяйств (точнее чуть меньше), а это почти 10 процентов населения.

Мера однозначно хорошая, хотя, конечно, остаются риски иждивенчества и дискриминации. Иждивенчество и последующее желание взять новый кредит и ждать, что его также простят, компенсируется через разовость меры и попадание большей части людей в список плохих заемщиков, которых скоринг автоматически исключит. Что касается дискриминации (мол, почему не мне, вот я работаю, а помогают не мне, а другим), то она есть. Но тут вопрос в том, чтобы расширить возможности для всех людей. По сути, всегда государство помогает одним за счет других.

Сейчас также государство по факту закрывает протестные дыры, что частично верно, особенно если последуют системные меры по улучшению качества госуправления. Если нет, тогда протестная часть электората получит ощущение, что через протестность можно зарабатывать. В общем, посмотрим, что будет дальше. Интересно, что рейтинг Токаева однозначно вырос после его поездки в Арысь, а теперь после поддержки 500 тысяч заемщиков и вовсе станет высоким. Надеюсь, что этот фон будет использован для начала системных преобразований, а не будет местечковым действием для кратковременного обнуления протеста в преддверии возможных парламентских выборов.

«Где возьмут деньги на погашение долгов по кредитам» — Первый заместитель премьер-министра — министр финансов Алихан СМАИЛОВ объяснил, где возьмут деньги на списание долгов по кредитам семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации — Что касается суммы, необходимой со стороны государства для погашения беззалоговых потребительских кредитов, процентов по ним и штрафов для тех категорий лиц, о которых мы говорили, потребуется около 105 миллиардов тенге. Из них 88,5 миллиарда тенге мы из республиканского бюджета привлечем. Будут соответствующие суммы в рамках уточнения бюджета заложены в ближайшую неделю, и порядка 17 миллиардов тенге мы привлечем путем выпуска специальных облигаций нашего Фонда проблемных кредитов.

Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист – «Новость о списании кредитов малоимущим, как ни крути, новость плохая» — Это решение само по себе сырое и непродуманное, так еще и в долгосрочной перспективе массу проблем создает. А выгод почти никаких. Почему? Да все просто.

Списывать предлагается не только сами кредиты, но и штрафы и пени по ним. Вопрос — у кого возникают штрафы и пени по кредитам? У тех, кто по ним не платил. Это очень плохой месседж от государства — получается, оно готово поддерживать тех, кто по кредитам не платит, и при этом обходит вниманием тех, кто платит добросовестно. Поэтому все соцсети, в которых сидят в основном люди, ответственно относящиеся к деньгам, эта новость возмутила, и возмутила заслуженно. Тем самым президент отталкивает от себя средний класс, а он в стране и так тревожный и недовольный. Эта мера опять накормит банки, в который уже раз. По кредитам, которые предлагается списать, реальные перспективы возврата — процентов десять, не больше. Там хоть счета арестовывай, хоть коллекторов отправляй — если людям платить нечем, они платить не будут. Поэтому эти кредиты со всеми пенями висят у банков на балансе, и по ним еще резервы надо начислять. А тут такой подарок от государства. Банки сейчас от этих мертвых долгов избавятся, и у них балансы сразу красивые станут. А заплатим за это все мы. И вообще, эта мера порождает иждивенческие настроения. И хоть ты триста раз скажи, что эта мера разовая — если людям один раз кредит списали, они за вторым пойдут. А когда и эти деньги потратят, начнут к дому правительства выходить, как печально известные астанинские многодетные матери. Один раз же накормили — кормите теперь во второй. Приучили потому что. Поэтому никакого толка в этих заигрываниях с людьми нет. Те, кому кредиты спишут, это не оценят. Те, кому не спишут — обозлятся еще больше. Деньги будут, по сути, выброшены в трубу.

«Это не аттракцион неслыханной щедрости: министр Абаев о списании кредитов населению» — Министр информации и общественного развития Даурен АБАЕВ прокомментировал поручение президента о снижении долговой нагрузки на казахстанцев — Это разовая акция. Это не аттракцион неслыханной щедрости от государства, а весьма прагматичный и продуманный шаг. Это не только помощь нуждающимся. Это оздоровление кредитно-финансовой системы, — заявил Абаев в программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» в ответ на то, что некоторые казахстанцы высказывают скептическое мнение по этому поводу.

По его словам, в ближайшее время Национальный банк примет все меры, чтобы банки второго уровня при кредитовании населения учитывали достаточную платежеспособность заемщика — Эти меры должны серьезно снизить процент неработающих кредитов и в целом решить проблему закредитованности населения, а это серьезная проблема. И власть намерена ввести новые правила игры, чтобы банки не раздавали кредиты налево и направо, не подсаживали людей на кредитные карты, — акцентировал Абаев.

Он отметил, что таким образом государство идет на встречу тем, кто действительно оказался в очень сложной жизненной ситуации.

Айдархан КУСАИНОВ, экономист – «О погашении долгов и о том, что происходит в стране» — С точки зрения экономики эта мера системно ничего не решит. Разовое закрытие множества небольших долгов — влияния на экономику не окажет ни в позитивном, ни в негативном направлении. Закрываются долги — то есть эти деньги уже были употреблены. Население их не увидит, просто в банках появятся дополнительные 150 млрд. тенге, а у населения исчезнет долг. В указе сказано, что значительной части этих «освобождённых» от долга заёмщиков денег больше не дадут. Да даже если бы и не было прямой оговорки — эти заёмщики уже испортили кредитные истории, так что им и так сложно получить кредит. Исходя из этого, в экономическом смысле ничего не произойдет, потому что никак не скажется на потреблении: ни на его росте, ни на инфляционном давлении.

В социальном плане инициатива тоже двусмысленна. С одной стороны очень здорово, с другой стороны вроде как может породить иждивенческие настроения, и как бы поощряет жить не по средствам.

Я считаю, что социальная помощь должна оказываться, государство должно быть социальным и иным уже не сможет быть, но принципы должны быть иными. Поэтому я противник прямых денежных платежей. И с этой точки зрения такой указ не очень хорош.

Мне кажется ошибочным мнение, что Токаев популист или «президент для бедных», равно как ошибочной будет позиция — «власть нас боится, нужно выжимать из ситуации максимум». Идёт трансформация, власть выстраивает диалог и совершает для этого определённые шаги, но в сложившихся реалиях, ожиданиях и формате отношений, любые шаги к диалогу выглядят как популизм, либо уступки обществу. В своей книге, написанной три года назад, я об этом писал. Социально-экономическая политика и формат отношений государства и общества нуждаются в изменении, и начальное движение, начальное изменение будет восприниматься как популистское или уступка. Но если вы едете по правой кромке дороги, то для возвращения на нормальную траекторию вы все равно начнёте движение влево.

Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Токаев начинает и… выигрывает» — Первые недели пребывания Касым-Жомарта ТОКАЕВА на посту избранного президента Казахстана стали для него испытанием на прочность и лидерство. Чрезвычайная ситуация в Арысе и экстренная эвакуация 44-тысячного населения городка – это, безусловно, серьезный вызов для всей системы власти и событие, потенциально способное нанести серьезный ущерб ее имиджу.

Однако Токаеву, принявшему решение в тот же день выехать к месту происшествия, встретиться с народом, поговорить с людьми и пообещать им помощь, удалось перехватить медиаповестку и переключить внимание общества на позитивный дискурс: президент находится с народом не только в дни радости и торжеств, но и в часы горестей и испытаний.

Буквально вслед за этим, не сбавляя темп в формировании собственной президентской повестки, Токаев послал обществу еще один сигнал и объявил кредитную амнистию для малообеспеченных и социально уязвимых групп населения. Указ о погашении долгов по кредитам граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, был опубликован 26 июня.

Отметим, что кредитная амнистия была одним из часто озвучиваемых населением пожеланий, поступивших в ходе общенациональной акции «Бірге» в рамках избирательной кампании Токаева. По сути, она вполне соответствует духу и содержанию его предвыборной платформы, в которой заявлены меры по расширению «охвата социальной помощью малообеспеченных и многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, других категорий нуждающихся граждан» – эти категории граждан, собственно, и подпадают под кредитную амнистию.

При этом эксперты отмечают, что мера кредитной амнистии во многом вынужденная и направлена, прежде всего, на снижение протестности: «Существование огромной задолженности малообеспеченных граждан по потребительским кредитам является серьезным социальным риском. Разовое списание задолженности малообеспеченных граждан – шаг вынужденный, но, боюсь, необходимый. Мы уже прекрасно видели, что ранее государство с удовольствием оказывало миллиардную «помощь» БВУ и различным корпорациям, якобы на «возвратной основе». Представляется, что помощь гражданам, оказавшимся в тяжелой ситуации, более нужна, чем зажравшимся олигархам. Трактовать это как «популизм» – достаточно глупо. Мера вынужденная, но необходимая», — считает Д. Ашимбаев.

Однако, похоже, казахстанцы с большей терпимостью относятся к мысли о безвозмездной помощи банкирам, нежели тем, кто в ней, действительно, нуждается. Социальные сети наводнили риторические вопросы: «За чей счет банкет?» и требования дать населению «не рыбу, а удочку». В адрес власти звучат обвинения в популизме и в том, что она совершает фатальные ошибки. На мой взгляд, на тональность этих суждений влияет не столько внутренние убеждения граждан, сколько нахождение их в плену парадигмы правого, нео-либерального дискурса, доминировавшего до недавнего времени в экономическом и социальном курсе страны. Как мы отмечали ранее, в платформе Токаева преобладает социал-демократическая, если не сказать левая повестка – и новый президент проявляет последовательность, выполняя свои предвыборные обещания.

С непривычки – ведь казахстанцам не один десяток лет насаждалась мысль о пагубности «раздачи рыбы» и допустимости раздачи только «удочек» – новая парадигма, которую пытается загрузить Токаев на разных уровнях – социальном, экономическом, политическом – выглядит популистской. Однако это всего на всего еще одна составляющая новой социально-экономической реальности, к нормальности которой еще предстоит привыкнуть казахстанцам.

Александр ЮРИН, экономист – «Чем может обернуться списание долгов для казахстанцев» —

I. К настоящему времени механизм реализации инициативы не проработан в должной мере, что несет в себе определенные риски. С учетом крайне сжатых сроков маловероятно, что «узкие места» будут вовремя устранены и не окажут негативного влияния на качество ее реализации предусмотренных властями мер.

II. Реализация инициативы как в части погашения займов уязвимых слоев населения, так и в части списания штрафных санкций всех заемщиков однозначно выгодна банкам и МФО, входящим в реестр Национального банка. Она по непонятным причинам не затрагивает нерегулируемый в настоящее время сегмент небанковского кредитования, в котором имеется целый ворох нерешенных проблем. Стоит особенно отметить, что в ее реализации в силу объективных мотивов должны быть особенно заинтересованы некоторые казахстанские банки, явно специализирующиеся на беззалоговом розничном кредитовании.

III. Формирование списка заемщиков, которых коснется инициатива по списанию задолженности, будет происходить в закрытом режиме. Реализация данной меры не будет контролироваться обществом в должной мере, в силу чего резко возрастает риск коррупционных правонарушений при распределении средств. Кроме того, официальные лица не упоминали о том, в каком формате будет предоставляться отчетность по списанию займов и штрафных санкций, и будут ли опубликована информация об израсходованных суммах в разрезе отдельных финансовых институтов. Иными словами, пока неясно, можно ли будет в будущем назвать конкретных бенефициаров акции из числа финансовых организаций.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.