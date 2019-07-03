Алматы. 3 июля. КазТАГ — Китайские ученые нашли новый способ устранения разливов нефти, сообщает OilPrice.com.

«Китайские ученые изобрели полипропиленовый материал в виде сот, который может впитывать нефть и удалять ее из воды дешевле и эффективнее, чем некоторые популярные методы, и что является экологически безопасным способом», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что материал представляет собой губку с шероховатой поверхностью и трубчатой структурой, напоминающей пчелиные соты.

«По словам исследователей из Института материаловедения Нинбо, эта структура позволяет воде свободно течь через трубки, в то время как нефть улавливается и поглощается за считанные секунды. Как отмечают китайские ученые в своих исследованиях, нефть и ее производные используются во многих областях промышленности, где также используется вода. В результате нефть смешивается с водой и получается маслянистая жидкость, которую нельзя очистить, поджигая ее (распространенный метод очистки масляной воды, не очень благоприятный для окружающей среды) или фильтруя ее другим способом», — поясняется в публикации.

При этом отмечается, что незадолго до изобретения китайских ученых, решение проблемы устранения нефтяных разливов предложили аргентинские ученые.

«Новости из китайского института появились вскоре после другого изобретения в этой области: сорбирующего материала, который может поглощать нефть, не поглощая при этом много воды. Этот материал, названный плазмополимеризованным углеродистым наноспонжем и разработанный аргентинскими учеными, представляет собой порошок, который «может использоваться для селективного и эффективного поглощения углеводородов из воды с незначительным поглощением воды». Материал может работать сам по себе или использоваться в качестве покрытия для текстильных или металлических сеток в качестве барьера между нефтью и водой», — говорится в публикации.

Кроме того, сообщается еще об одном изобретении.

«Еще несколько новостей на эту тему пришли из Техаса в начале этого месяца. Два молодых предпринимателя разработали то, что они назвали Towelie: дешевая ткань, которая может впитать нефти в 15 раз больше собственного веса. Полотенцеобразный нетканый материал дешев, не тонет и не оставляет микропластик в воде. Более того, он сделан из натуральных хлопковых волокон», — отмечает издание.

Тем не менее, сообщается, что все три метода нельзя назвать полностью экологичными.

«Например, китайское изобретение сделано из полипропилена, который является производным нефти или газа. Это делает его более доступным, но не делает его абсолютно экологически чистым с точки зрения производства. Кроме того, пластиковые сорбенты оставляют в воде частицы микропластика. Изобретенный аргентинскими учеными наноспонж может поглощать нефть в течение получаса под воздействием ультрафиолетового излучения, но затем он также начинает впитывать и воду, что снижает его эффективность. Полотенце на хлопковой основе уже используется для незначительных утечек в устьях скважин и в качестве замены синтетическим полотенцам, широко используемым в нефтедобывающей промышленности. Тем не менее, этот метод не подходит для крупного разлива в море: крупный разлив потребует тысячи полотенец, которые затем нужно будет собрать и утилизировать», — пишет издание.