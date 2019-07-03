Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Назначен вице-министр энергетики Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Журебеков Мурат Утемисович назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан», — говорится в сообщении в среду.

Журебеков с 2017 по 2019 годы был генеральным директором ТОО «PSA» (полномочный орган правительства РК в нефтегазовых проектах по СРП), с 2015 по 2017 годы занимал пост управляющего директора по экономике, финансам, аудиту и бюджету ТОО «PSA», еще раньше – с 2012 по 2015 годы был управляющим директором по развитию бизнеса и местного содержания ТОО «PSA».