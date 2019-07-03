Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Прокладка половины газопровода «Сарыарка» завершена, сообщает пресс-служба АО «НГСК «КазСтройСервис», которое занимается реализацией проекта.

«По состоянию на 1 июля 2019 года в соответствии с утвержденным графиком выполнена сварка условной половины линейной части трубопровода в объеме 508 км. В настоящее время набран темп сварочных работ, являющийся рекордным для Казахстана. Так, использование четырех усиленных сварочных комплексов CRC Evans позволяет проводить сварку до 720 стыков или 8,5 км в сутки», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что указанная технология «позволяет значительно сократить время строительства, обеспечить стабильно высокое качество сварки от стыка к стыку и сварного шва на всем его протяжении, а также сократить наплавление металла, что уменьшает расход материалов и увеличивает производительность».

«Работы выполняются, в основном, высококвалифицированными отечественными специалистами. В рамках проекта производится строительство одной газоизмерительной и пяти газораспределительных станций, монтаж 40 крановых узлов, семи узлов приема-запуска очистительных устройств, свыше 200 км высоковольтных линий, две площадки складирования труб аварийного запаса, более 60 км подъездных дорог. Кроме того, в объемах работ «КазСтройСервиса» – строительство системы автоматизации, связи и два пункта управления в Кызылорде и Нур-Султане», — пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в компании, для своевременной реализации проекта «КазСтройСервис» мобилизовал персонал в количестве 2190 человек, 790 единиц техники, построил 10 вахтовых поселков на 400 мест каждый. В пик строительных работ (июль-август) на объекте, как отмечается, будет задействовано 4 тыс. человек.

«Вместе с использованием всей ресурсной базы для ускорения строительно-монтажных работ, «КазСтройСервис» привлекает исключительно признанных производителей материалов и оборудования для обеспечения безотказной эксплуатации объекта и использует свой богатый производственный опыт и инженерные наработки для своевременной и качественной реализации этого важного для страны проекта. Общая протяженность газопровода диаметром 820 мм по маршруту Кызылорда–Жезказган–Караганда– Темиртау–Нур-Султан составляет 1061 км. В соответствии с поручением руководства фонда «Самрук-Казына» полностью завершить сварочные работы линейной части газопровода планируется в октябре 2019 года», — сказано в сообщении.

Напомним, старт строительству газопровода «Сарыарка» 11 декабря 2018 года дал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как сообщало министерство энергетики, выработана схема финансирования, пополнения уставного капитала проектной компании АО «АстанаГаз КМГ» на сумму Т80,3 млрд (АО ФНБ «Самұрық-Қазына» и АО НУХ «Байтерек» по Т40,15 млрд), в том числе заемных средства банков на сумму Т102 млрд и инвестирование пенсионных активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) в облигации АО «АстанаГаз КМГ» на сумму Т85 млрд.

8 июня стало известно, что на строительство газопровода «Сарыарка» АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек» получило бюджетный кредит более чем на Т23,5 млрд.

С реализацией проекта власти ожидают улучшения экологической обстановки в регионах вдоль трассы магистрального газопровода «Сарыарка» (Жезказган, Караганда, Темиртау, Астана) путем замещения угля. По предварительным прогнозам, к 2030 году уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ уменьшится на 60-70 тыс. тонн в год.