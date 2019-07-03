Алматы. 3 июля. КазТАГ – Участники кортежа «Қыз ұзату» сбили двоих полицейских в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«Минувшим вечером на проспекте аль-Фараби сотрудниками специализированного батальона дорожно-патрульной полиции УАП был замечен кортеж из автомашин, водители которых грубо нарушали ПДД. Первая попытка остановить агрессивных водителей была на пересечении с улицей Жарокова: требования инспекторов они проигнорировали. Путь правонарушителям был блокирован на выезде на ВОАД, для их задержания экипаж остановил поток транспорта. Но фигуранты останавливаться даже не собирались. Автомашина Toyota Camry из данного кортежа сбила лейтенанта полиции Максата Килыбаева», — сообщил в среду начальник УАП ДП Алматы Жандос Мураталиев.

Отмечается, что полицейскому удалось оттолкнуться от авто, «поэтому телесные повреждения оказались незначительными».

«А, тем временем, другая машина из кортежа – Lada Priora, проигнорировав требования капитана полиции Жандоса Бугалова остановиться, совершила на него наезд (ушиб коленного сустава, от госпитализации отказался, затем ударила полицейскую служебную машину и на большом ходу продолжила движение. Инспектор, нашел в себе силы подняться и, немедля, на служебной машине бросился в погоню. На улице Сахариева ему удалось блокировать движение сразу трем автомобилям из данного кортежа. Машины были полны молодежью, которая возвращалась со свадьбы «Қыз ұзату». В одной из них находилась невеста», — добавил Мураталиев.

По данным полиции, за рулем Toyota Camry 70 находился гражданин Мамытжанов А.Б., 1996 года рождения.

«В отношении него составлены два административных протокола: по части 1 статьи 613 (неподчинение требованию сотрудника полиции) и части 2 статьи 590 (управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков) КоАП РК», — уточнили в ДП.

За рулем Lada Priora, по информации полицейских, управлял гражданин Хамза Е.М., 1998 года рождения.

«В отношении него составлены четыре административных протокола: по части 10 статьи 590 (использование шторок на стеклах авто), части 1 статьи 613, части 1 статьи 603 (использование стробоскопов на ТС), части 2 статьи 590 КоАП РК», — уточнили

За рулем автомашины марки Toyota Camry 30, по словам полицейских, был гражданин Укашев А.Ж., 1996 года рождения.

«В отношении него составлены четыре административных протокола: по части 2 статьи 590, части 1 статьи 612 (управление ТС без водительского удостоверения), части 2 статьи 230 (отсутствие страхового полиса) и части 5 статьи 590 (использование тонировки на стеклах авто) КоАП РК. Кроме того, водителям двух машин придется ответить по закону за наезд на сотрудников полиции и дорожно-транспортное происшествие», — добавили в полицейском департаменте.