Представитель РК избран сопредседателем совета руководителей пенитенциарных служб СНГ

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Астана. 3 июля. КазТАГ – Представитель Казахстана избран сопредседателем совета руководителей пенитенциарных служб СНГ, сообщает пресс-служба КУИС МВД РК.

«Путем голосования председателя комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Дархана Канатбекова члены совета (руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ – КазТАГ) выбрали сопредседателем совета руководителей пенитенциарных служб СНГ», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Голосование проходило на IV заседании совета в Нур-Султане.

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