Представитель РК избран сопредседателем совета руководителей пенитенциарных служб СНГ

Астана. 3 июля. КазТАГ – Представитель Казахстана избран сопредседателем совета руководителей пенитенциарных служб СНГ, сообщает пресс-служба КУИС МВД РК.
«Путем голосования председателя комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Дархана Канатбекова члены совета (руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ – КазТАГ) выбрали сопредседателем совета руководителей пенитенциарных служб СНГ», — говорится в распространенном в среду сообщении.
Голосование проходило на IV заседании совета в Нур-Султане.