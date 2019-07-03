Районный аким задержан по подозрению в коррупции в Костанайской области

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Алматы. 3 июля. КазТАГ – Аким Аулиекольского района Асхат Кисиков задержан по подозрению в коррупции в Костанайской области, сообщает Tobolinfo.

«2 июля 20.00 сотрудники антикоррупционной службы по Костанайской области заинтересовались акимом Ауеликольского района. Он был вывезен для дачи пояснений в антикоррупционную службу по Костанайской области. По нашим сведениями сорокалетнего акима подозревают в получении взятки, которая была определена при откате за строительство Аманкаракайской СШ», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что кроме самого Кисикова антикорупционщики «проявили интерес к руководителю аппарата акимата Ауеликольсокго района Ибрагиму Бекмухамедову».

«Известно, что строительство школы на 320 мест только-только началось. На сегодня была приготовлена площадка, определен подрядчик – АО «Алюминстрой», — сказано в сообщении.

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