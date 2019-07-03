Куба может ввести криптовалюту для борьбы с экономическим кризисом

Алматы. 3 июля. КазТАГ – Правительство Кубы рассматривает возможность введения криптовалюты для борьбы с экономическим кризисом, сообщает Reuters.

«Коммунистическое правительство Кубы заявило во вторник, что изучает потенциал использование криптовалюты в рамках серии мер по стимулированию экономики в условиях углубляющегося кризиса, отягощенного санкциями США», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в прошлом криптовалюта, позволяющая осуществлять финансовые операции анонимно, использовалась для обхода контроля над капиталом. Главный союзник Кубы Венесуэла в прошлом году ввел криптовалюту с целью избежать санкций США и гиперинфляции, хотя полноценное использование криптовалюты так и не началось.

Как сообщается, неэффективная государственная экономика Кубы сталкивается с кризисом из-за резкого сокращения венесуэльской помощи, сокращения экспорта и ужесточения давнего торгового эмбарго со стороны США.

«Новые меры, объявленные президентом Мигелем Диас-Канелем и его правительством, повысят доходы примерно четверти населения и углубят рыночные реформы одной из последних в мире командных экономик советского образца, начатой предыдущим президентом островного государства Раулем Кастро», — отмечается в публикации.

По информации издания, цель состоит в том, чтобы поднять национальное производство и спрос для стимулирования роста, поскольку санкции США направлены против туризма и иностранных инвестиций. Наиболее популярной мерой, вероятно, будет повышение пенсий некоторым категориям граждан и заработной платы работникам госструктур, социальных служб и государственных средств массовой информации, в результате чего среднемесячная заработная плата в этих секторах составит около $44,5 по сравнению с нынешними $25.

При этом отмечается, что правительство также расширяет ряд мер, направленных на децентрализацию и, таким образом, улучшение деятельности государственных компаний и стимулирование местного производства, замещение импорта и увеличение экспорта.

Правительство также расширит систему, позволяющую некоторым компаниям хранить процентную долю твердой валюты, которую они зарабатывают, чтобы немедленно реинвестировать ее вместо того, чтобы брать кредиты.