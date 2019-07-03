Расширение перечня фининструментов для инвестирования активов ГФСС ожидается в Казахстане

Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Расширение перечня финансовых инструментов для инвестирования активов АО «Государственный фонд социального страхования» (ГФСС) ожидается в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Перечень финансовых инструментов для инвестирования активов ГФСС (…) дополнить строкой, порядковый номер 8, следующего содержания: «Облигации, выпущенные АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», не более 10% от активов ГФСС», — говорится в проекте постановления правительства.

По словам разработчиков документа, принятие проекта «позволит стабилизировать финансовую ситуацию» компании Kazakhstan Engineering и ее дочерних организаций, «осуществляющие стратегические функции в сфере оборота вооружения и военной техники и выполняющие государственный оборонный заказ».

«Принятие проекта позволит избежать дефолта компании, акцептования ее счетов, открытых в банках второго уровня для исполнения государственного оборонного заказа. (…) Целью принятия проекта является стабилизация финансовой устойчивости компании, путем привлечения долгосрочных инвестиций через размещение ценных бумаг (облигаций) АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», — уточнил в пояснительной записке министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 15 июля.