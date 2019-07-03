Умеренно теплая погода ожидается в ближайшие трое суток в северных областях Казахстана

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Нур-Султан. 3 июля. КазТАГ – Умеренно теплая погода ожидается в ближайшие трое суток в северных областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Высотный циклон, вызвавший сильные дожди местами на западе и севере Казахстана, медленно перемещается на Западную Сибирь и заполняется. Тропосферные потоки начинают меняться на широтные, то есть воздушные массы будут приходить к нам с Атлантики. Поэтому в северных областях дожди еще сохранятся, а южные области республики будут преимущественно находиться в поле повышенного атмосферного давления. Поэтому в северных областях ожидается умеренно теплая погода», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 4-6 июля.

Температура воздуха в северных регионах, по прогнозам, будет около средних многолетних значений.

«В южных областях температура воздуха предполагается хотя и выше климатической нормы, но 40-градусной жары уже не ожидается», — добавили синоптики.

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