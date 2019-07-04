Алматы. 4 июля. КазТАГ — Boeing выделит $100 млн на помощь семьям погибших при крушении двух Boeing 737 Max, сообщает ВВС.

«Boeing выделит $100 млн (80 млн фунтов) на помощь семьям погибших при крушении двух самолетов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Платеж, который будет производиться в течение нескольких лет, не зависит от судебных исков, поданных после катастроф, в результате которых погибли 346 человек. Эти деньги помогут покрыть расходы на образование и проживание семей и социальные программы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Boeing будет сотрудничать с местными органами власти и некоммерческими организациями для реализации этих целей.

Тем не менее адвокаты семей погибших отклонили это предложение.

«Номи Хусейн, юрист из Техаса, представляющий некоторые семьи жертв крушения рейса ET 302, сказал, что «некоторые из его клиентов не заинтересованы в финансовой компенсации на данном этапе» и что Boeing ставит прибыль выше безопасности, чтобы вывести свой самолет на рынок», — отмечается в публикации.

Как сообщается, на настоящий момент Хусейн подал семь исков от имени семей погибших, причем в некоторых из этих исков потерпевшие требуют возмещения убытков в размере $276 млн. По его оценкам, на сегодняшний день семьями жертв было подано около 50 исков. По его словам, некоторые семьи ждут дополнительной информации о технических причинах аварий и о том, дадут ли регуляторы разрешение 737 MAX на полеты, прежде чем подавать иски.

По словам Роберта Клиффорда, представляющего 23 семьи погибших в авиакатастрофе, «такое предложение на столь раннем этапе судебного процесса беспрецедентно. Поскольку еще многое нужно узнать о том, что произошло, оно выглядит неискренним».

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Меленберг ранее признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. 13 марта президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения.