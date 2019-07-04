Высший судебный совет РК рекомендовал сменить председателя коллегии по уголовным делам

Алматы. 4 июля. КазТАГ — Мадина Алимханова. Высший судебный совет (ВСС) РК рекомендовал сменить председателя коллегии по уголовным делам, сообщила пресс-служба ВСС.

«3 июля 2019 года под руководством председателя Высшего судебного совета Донакова Т.С. состоялось очередное заседание Высшего судебного совета (…). Советом рекомендована кандидатура для назначения на должность председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда. 34 судьи получили рекомендации об освобождении от занимаемых должностей по различным основаниям. 17 из них остались судьями и будут назначены на другие судейские должности (…). На заседании совета подведены итоги конкурса на занятие вакантных судейских должностей, объявленного 21 декабря 2018 года. По его результатам на занятие вакантных должностей рекомендованы 103 кандидата», — говорится в пресс-релизе.

При этом в пресс-службе пояснили, что на заседании не рассматривался вопрос смены председателя Алматинского городского суда.

Немного ранее адвокат Джохар Утебеков сообщил в социальной сети Facebook о несостоявшейся отставке председателя Алматинского городского суда.

«Я неоднократно требовал отставки двух судей. Это: Рахметуллин, председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда. Абдиканов, председатель Алматинского городского суда. В пятницу Верховный суд наконец нашел этим двум товарищам замену! И тут подоспели шокирующие новости. Эти товарищи… уходить не собираются. Самый честный в стране журналист Денис Кривошеев сегодня встретился с Абдикановым. Тот считает незаконным назначение нового председателя горсуда на его место. Кривошеев искренне и бескорыстно переживает, что будет с замечательным алматинским правосудием. Я очень уважаю Кривошеева (на самом деле нет), но он не прав. Тут Асанов все делает правильно. Он удаляет самых одиозных руководителей, доставшихся ему от Мами. Поддержите Асанова. Поддержите меня, моих коллег и надежды на правосудие. Мы за перемены!» — написал Утебеков.

При этом он пояснил агентству КазТАГ, что при освобождении председателей судов от занимаемых должностей чаще всего происходит их ротация.

«Допустим, хотят поменять председателя Костанайского областного суда, перевести в Павлодар, а Павлодарского – в Кызылорду, а Кызылординского – в Костанай. Тройная рокировка. Бывает четверная, двойная. Их кандидатуры одномоментно выставляют на пленарное заседание Верховного суда. А здесь ситуация сложилась так, что, как я понимаю, человек решил помешать ротации. Насколько я понимаю, ему что-то, наверное, предлагали взамен. Я думаю, хотят как-то тихо-мирно решить этот вопрос внутри системы. На моей памяти это первый случай, когда председатель не согласен с переводом», — сказал Утебеков.

В то же время на сайте ВСС в списке вакантных должностей от 21 декабря 2018 по Алматы указана одна вакансия в Алматинском городском суде.

«По городу Алматы: на должности судей местных и других судов: Алматинский городской суд – 1 вакансия; Алмалинский районный суд (уголовная юрисдикция) – 1 вакансия; Ауэзовский районный суд (уголовная юрисдикция) – 1 вакансия; Бостандыкский районный суд (гражданская юрисдикция) – 1 вакансия; Медеуский районный суд (гражданская юрисдикция) – 1 вакансия; специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних – 1 вакансия; специализированный межрайонный суд по уголовным делам – 1 вакансия; Турксибский районный суд (общая юрисдикция) – 1 вакансия», — говорится в объявлении.