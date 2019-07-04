До конца года выделенных на адресную социальную помощь Т130 млрд может не хватить

Алматы. 4 июля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. До конца года выделенных на адресную социальную помощь (АСП) Т130 млрд может не хватить, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента РК Камила Ковязина.

«Действительно за такой короткий срок количество заявителей-кандидатов на получение адресной социальной помощи превзошло все ожидания госорганов. Это в определенной мере продемонстрировало недостаточную эффективность работы органов статистики или отсутствие предварительных расчетов для планирования объемов АСП. В 2019 году на АСП выделено Т130 млрд, а больше половины из них уже выплачено. Есть вероятность, что до конца года выделенной суммы не хватит», — прокомментировала Кавязина для КазТАГ просьбу министра труда и социальной защиты РК Бердибека Сапарбаева акимам в вопросе сокращения количества получателей социальной помощи за счет обеспечения их рабочими местами.

Кроме того, продолжила эксперт, государство и экспертное сообщество опасается развития иждивенческих настроений.

«Система социальных контрактов предусматривает выплату определенных сумм людям, которые будут проходить обучение и стремиться устроиться на работу. То есть они будут стимулировать тех казахстанцев, которые сейчас подают на адресную социальную помощь предпринимать усилия для улучшения своего положения. В России подобные меры предпринимаются уже с 2014 года, и власти высоко оценивают их эффективность», — полагает собеседница агентства.

Создание социальных рабочих мест и частичное субсидирование заработных плат, дополнила спикер, еще одна из мер, направленных на стимулирование трудовой занятости социально уязвимых казахстанцев.

«При этом необходимо понимать, что социальные рабочие места даются на ограниченный срок. Так что это хороший способ получить определенные навыки и опыт, чтобы затем попробовать себя на рынке труда. То есть предполагается, что хотя на социальные контракты и субсидирование заработных плат тоже будут выделяться средства из бюджета, это не будет взращивать иждивенчество у целевых групп», — резюмировала Ковязина.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты РК Бердибек Сапарбаев попросил помощи акимов в сокращении количества получателей социальной помощи за счет обеспечения их рабочими местами.

«Главным поручением главы государства является обеспечение работой. Моя просьба – в регионах заключить социальные контракты и по ним необходимо трудоустраивать трудоспособных лиц. В рамках этого мы уменьшим количество получающих социальную помощь. Первое для уменьшения количества лиц, получающих социальную помощь, – это обеспечение их работой и безопасными условиями труда. На местах прошу дать поручения акимам, мы уже выслали всем регионам аналитику, здесь указано, где необходимо поработать», — сказал Сапарбаев на заседании правительства во вторник.