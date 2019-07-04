Facebook и Instagram сообщили об устранении сбоев

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Алматы. 4 июля. КазТАГ — Facebook и Instagram сообщили об устранении сбоев, передает корреспондент агентства.

«Ранее некоторые люди и компании испытывали проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях и платформах. С тех пор проблема была решена, и мы должны вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении Facebook, размещенной в Twitter в четверг.

Также об устранении сбоев сообщил Instagram.

«Мы вернулись! Проблема была решена, и мы должны вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства», — следует из сообщения.

Отметим, что о проблемах в работе соцсетей сообщил 3 июля сервис Downdetector. Сбои начались примерно с 21.00 по времени Нур-Султана. Пользователи Facebook и Instagram жаловались на то, что не могут отправить или загрузить изображения, видео- и аудиофайлы.

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