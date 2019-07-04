Нур-Султан. 4 июля. КазТАГ — Казахстан принял участие в открытии летней Универсиады-2019 в Неаполе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В ночь на 4 июля в Неаполе (Италия) официально открыли Всемирную летнюю Универсиаду-2019. (…) Казахстан на Универсиаде представят 94 спортсмена. Уже сегодня, 4 июля, состоятся первые соревнования для нашей сборной. В борьбу за медали вступят пловцы и гимнасты. На Универсиаде выступят члены национальной сборной Казахстана», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточнили в НОК, торжественная церемония открытия Универсиады-2019 состоялась на стадионе Сан-Паоло.

«На открытии арена, по задумке организаторов, была превращена в Неаполитанский залив. На его «просторах» свое шоу показала талисман Универсиады-2019 – русалка Партенопа. Ее изобразила обладательница рекорда по глубинному дайвингу Мариафелиция Карратуро. (…) Всего в церемонии приняли участие около 900 исполнителей», — следует из сообщения.

Отмечается, что огонь Универсиады был зажжен капитаном местного футбольного клуба «Наполи» Лоренцо Инсинье.

«Футболист пробил по мячу, который сначала загорелся, а затем взмыл к вулкану Везувий. Затем на церемонии выступил Андреа Бочелли, после чего состоялся грандиозный фейерверк», — проинформировали в НОК РК.

Соревнования завершаться 14 июля.