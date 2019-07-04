Алматы. 4 июля. КазТАГ — Двух подозреваемых в попытке изнасилования задержали в Алматинской области, сообщает пресс-служба областного департамента полиции (ДП).

«В Алматинской области неравнодушные граждане помогли полицейским задержать мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования молодой женщины. Факт зарегистрирован в Талгаре, где в ночь со 2 на 3 июля в одном из неосвещенных городских переулков на 30-летнюю женщину напал неизвестный. На крик женщины откликнулись несколько случайных прохожих, которые вызвали полицейских и помогли задержать подозреваемого, попытавшегося сбежать с места происшествия», — говорится в сообщении в четверг.

В полиции отметили, что задержанный мужчина оказался 44-летним местным жителем, подрабатывающим частным извозом в качестве таксиста по городу и ближайшим населенным пунктам.

«Сейчас по факту покушения на изнасилование возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается в производстве сотрудников Талгарской районной полиции», — отметили в областном ДП.

В ведомстве дополнили, что в тот же день в другом районе Талгара произошел аналогичный случай нападения на 19-летнюю девушку.

«Сопротивление и крики жертвы вспугнули несостоявшегося насильника. Вскоре подозреваемый, оказавшийся жителем соседнего поселка 1991 г.р., был задержан стражами порядка по «горячим следам» и доставлен в полицию», — проинформировали в полиции.

В ДП уточнили, что подозреваемый состоит на учете в местном психонаркологическом диспансере.

«С уведомления его родных задержанного мужчину поместили в медучреждение. Как и в предыдущем случае по указанному факту возбуждено уголовное производство», — сообщили в полиции.

Отмечается, что задержанные лица ранее не привлекались к уголовной ответственности, но полицейские Талгара намерены проверить обоих на причастность к другим зарегистрированным в районе преступлениям.