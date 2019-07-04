«Данияр Акишев не является фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры». «Социальная ситуация в стране далеко не самая благополучная. Экономика практически стоит на месте. Реальные доходы населения не растут»

Сетевой Казахстан 4 июля 2019г.

CAMONITOR . KZ . Асель ОМИРБЕК — «Депутаты погорелого театра, или Спасибо партии за цирк» — Казахстанские депутаты всегда любили ролевые игры с элементами эксгибиционизма. То они прилюдно в костюмах «трусливых зайчиков» по парламентской трибуне проскачут, плетками для самобичевания подгоняя друг друга в новое политическое будущее, то, абсолютно не стесняясь посторонних глаз, прикинутся «собачками тявкающими», пытающимися сорваться с поводка. Когда же «мальчики» и «девочки» с депутатскими значками подрастают, им в «мире животных» становится тесно, и они пробуют перейти на новый уровень, освоить новое амплуа – радетелей за чистоту народных помыслов и политических нравов. При этом сохраняя старые декламационную и пластическую модели поведения. В том, что вышло из этого диссонанса, любой мог убедиться лично, побывав на прошедшем в минувшее воскресенье в Нур-Султане мероприятии, которое организовала правящая партия. Депутаты от «Нур Отана», расширив свои ряды за счет лояльных общественников и «представителей трудового народа», оккупировали столичный парк «Жерұйық» и провели там митинг под названием «Biz Birgemiz!» (Мы вместе!») в осуждение всего того, что может и хочет «повергнуть нашу страну в хаос».

IA — CENTR . RU . «Жанар Тулиндинова: Новая волна казахстанских политологов и политических журналистов уже на подходе» — Продолжение интервью с главным редактором ИАЦ Жанар ТУЛИНДИНОВОЙ — Универсального рецепта формирования новой волны казахстанских политологов и журналистов, пожалуй, нет. Хотя, конечно, можно назвать комплекс профессиональных и гражданских качеств, которые желательно видеть в молодых экспертах. Это, во-первых, профессиональные компетенции, владение методологией и терминологией политологического анализа. Во-вторых, важна погруженность эксперта в общественно-политическую повестку – а это требует высокой самоотдачи. Не менее значимы профессиональная мотивация и творческая смелость, а также твердая гражданская позиция, готовность не просто следовать мейнстриму, но и отстаивать свою точку зрения, даже если она не слишком популярна. Ну и, конечно, для молодых экспертов важны отсутствие боязни публичности и отточенные навыки ораторского мастерства.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Генпрокуратура Казахстана прокомментировала слухи в отношении Данияра Акишева» — Ранее казахстанские СМИ сообщили о том, что против экс-главы Нацбанка и советника Нурсултана Назарбаева Данияра АКИШЕВА возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий с акциями Казатомпрома. Экс-глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев не является фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

TIME . KZ . «Либо всем, либо никому» — Любое решение государства о соцподдержке наиболее уязвимых слоев населения вызывает недовольство со стороны тех, за чей счет формируется бюджет. Представители среднего класса открыто говорят о том, что в стране растет и крепнет иждивенчество. Так ли это на самом деле? И что нужно предпринять, чтобы остановить этот негативный процесс? Об этом и многом другом наш корреспондент побеседовал с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ — Социальная ситуация в стране далеко не самая благополучная. Экономика практически стоит на месте. Реальные доходы населения не растут. Курсовая политика вызывает определенные вопросы (а от импорта мы зависим очень сильно). И за последние годы стрессовое давление на население значительно выросло… И главное, государство должно понимать: если мы строим капитализм, он должен быть для всех, если строим социализм, он тоже должен быть для всех. Не должно быть такого, что одни живут в особо комфортных условиях, а другие всего должны добиваться сами.

«Госдоходное место» — Уже около месяца в интернете большой популярностью пользуется видео предпринимателя из Атырау Нурлана ДУМАКОВА. Он записал обращение к главе государства, рассказав о возникших сложностях в отношениях с департаментом госдоходов Атырауской области. По словам бизнесмена, его компании доначислили более 300 миллионов тенге из-за соглашений с двумя фирмами, заподозренными в лжепредпринимательстве. Что интересно, обе компании в итоге сумели доказать свою непричастность к этим преступлениям, однако дополнительно выставленные налоговиками счета никуда не делись, более того, по ним уже списали более половины суммы! Добиться правды в судах бизнесмен не может, вот и решил вынести свою историю на суд общественности. Корреспонденту “Времени” предприниматель подробно рассказал, как его, по сути, сделали банкротом.

«Алия МАСАНЧИЕВА, предприниматель: Не ной, не бойся, не проси!» — На откровенную беседу Алия согласилась в надежде, что ее пример поможет хотя бы одной женщине. Она, предприниматель и мать троих детей, старший из которых инвалид с детства с тяжелыми диагнозами, искренне не понимает, как можно требовать от государства, от общества помощи и при этом самой ничего не делать.

CARAVAN . KZ . «В Западно-Казахстанской области назревает нешуточный канализационный скандал» — За последний месяц в городе произошла вторая авария на коллекторе. Больше 120 тысяч горожан в это время остаются без воды. Всю вину за происходящее местные власти свалили на стеклопластиковые трубы, которые якобы не выдержали агрессивной среды под землей. Их производители категорически не согласны с такими обвинениями и требуют проведения экспертизы!

KAPITAL . KZ . «Алматы должен стать городом без окраин» — Аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ продолжает ознакомление с социально-экономическим положением районов. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА развитие города будет вестись по принципу «город без окраин». Об этом сообщает пресс-служба акима Алматы. Во время рабочего объезда Алатауского района, Бахытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства транспортной инфраструктуры, жилья, модернизации объектов энергетического комплекса, обсудил вопросы развития противопожарной службы, а также обеспечения безопасности детских игровых площадок, в частности батутов.

FERGANA . AGENCY . Багдат АСЫЛБЕК — «Не ищите женщину. Об истинных причинах беспорядков на казахстанском месторождении» — На нефтегазовом месторождении Тенгиз, что на западе Казахстана, произошли беспорядки с участием сотрудников компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР). Вновь драки, лужи крови и разозлившиеся местные рабочие. Почему вновь? Потому что подобное уже происходило в Тенгизе не раз. Корреспондент «Ферганы» разбирался, почему межэтнические конфликты в нефтяной местности Казахстана не решаются десятилетиями… Таким образом, иностранцы получают больше местных работников только из-за того, что за меньшие деньги они просто не приедут. Но почему без иностранцев никак? Одна из причин, как отмечают эксперты, в том, что за 28 лет независимости в Казахстане так и не удалось создать сервисные компании высокого уровня, где могли бы обучать и готовить собственные высококвалифицированные кадры. Ведь тогда не пришлось бы платить высокие зарплаты экспатам и даже вовсе приглашать их.

365 INFO . KZ . «Поддерживать надо народ, а не бизнес» — Прежняя модель «поможем бизнесу, а он поднимет всю экономику» не работает. Государство наконец осознало, что заботиться в первую очередь нужно о населении, а не о бизнесе, считает экономист Айдархан КУСАИНОВ.

«Кто портит воздух в Казахстане» — За год промышленные предприятия страны выбросили в атмосферу порядка 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. Судя по данным Комитета по статистике, в 2018 году ежедневно в среднем в воздух попадало 6,7 тыс. тонн загрязняющих веществ. Причем по сравнению с 2017 годом объемы выбросов выросли на 88,9 тыс. тонн (3,8%). Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят два региона – Павлодарская и Карагандинская области. Их объем выбросов составил 709,3 и 587,5 тыс. тонн соответственно. В результате это 53% от общереспубликанского показателя.

AZATTYQ . ORG . ««Вопрос о переселении не стоит». Сельчан оставляют жить рядом с рудником» — Побывавшая в поселке Старый Жайрем комиссия, которую создали после жалоб жителей на работу ближайшего рудника и взрывные работы, не выявила негативного воздействия разрабатываемого месторождения на здоровье сельчан. Они не согласны.

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