Глава шымкентского филиала СЖК вошла в состав комитета по социально-культурному развитию и науке сената

Нур-Султан. 4 июля. КазТАГ — Глава шымкентского филиала Союза журналистов Казахстана (СЖК) Айгуль Капбарова вошла в состав комитета по социально-культурному развитию и науке сената, сообщают официальные СМИ.

«Капбарова принесла присягу на пленарном заседании палаты. (…) Она вошла в состав комитета по социокультурному развитию и науке», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, 19 мая МИА «КазТАГ» сообщало о том, что глава шымкентского филиала Союза журналистов Казахстана (СЖК) Айгуль Капбарова выдвинута кандидатом в депутаты сената.

25 июня сообщалось, что Капбарова стала сенатором. Согласно прошедшим выборам в депутаты сената вместо выбывшего, за Капбарову в Шымкенте отданы 85% голосов, по 7,5% голосов набрали Рамиль Искандеров и Алишер Сатвалдиев.

Капбарова трудовую деятельность начинала на телевидении, затем была заведующей отделом в областной газете «Онтустiк Казакстан», в последнее время руководила газетами «Шымкент келбетi» и «Панорама Шымкента». Избиралась председателем Южно-Казахстанского областного филиала Союза журналистов Казахстана, до избрания сенатором возглавляла Шымкентский городской филиал этой общественной организации.