Курс доллара продолжает расти в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 4 июля. КазТАГ – Курс доллара США в четверг относительно данных за среду продолжает расти в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т383,4, а продажи – Т385,1.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 в среднем покупают по Т383,2, а продают по Т384,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т384, а продажи – Т384,9.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на четверг, составляет Т383,99.

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