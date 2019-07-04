Глава «Фонда науки» подозревается в получении взятки в $5 тыс. от ректора одного из вузов за общее покровительство

Астана. 4 июля. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Председатель правления АО «Фонд науки» подозревается в получении взятки в $5 тыс. от ректора одного из вузов за общее покровительство, сообщил официальный представитель агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) Арман Бердалин.

«Агентством РК по противодействию коррупции выявлен факт взяточничества председателя правления АО «Фонд науки». Он подозревается в получении взятки в сумме $5 тыс. от ректора одного из вузов республики за положительное решение вопроса с финансированием научных проектов и общее покровительство», — сказал Бердалин на брифинге в четверг.

По его информации, задержание подозреваемого еще не производилось по причине полного признания его вины и сотрудничества со следствием, расследование продолжается.