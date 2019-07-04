Алматы. 4 июля. КазТАГ — В Алматы подозреваемым в причастности к экстремистской организации «домашний арест» заменили на содержание под стражей, сообщает пресс-служба городского департамента полиции (ДП).

«3 июля департаментом полиции по Алматы в рамках расследуемого уголовного дела по признакам ст. 405 (организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма) УК РК проведен комплекс следственных мероприятий в отношении организаторов экстремистского движения ДВК: Демеуовой Ж., Шевчук О., Джаукеровой Г., Аширалиева А. и других его участников. (…) С учетом полученных сведений и нарушений установленных требований «домашнего ареста», Демеуовой Ж., Шевчук О., Джаукеровой Г. и Аширалиеву А. судом изменена мера пресечения с «домашнего ареста» на «арест», — сообщили в пресс-службе ДП Алматы в четверг.

В полиции напомнили, что ранее с Демеуовой Ж., Шевчук О., Джаукеровой Г. и Аширалиевым А. проводились профилактические беседы: им были разъяснены правовые нормы участия в деятельности экстремисткой организации и предусмотренные уголовным законодательством последствия.

«Однако полностью осознавая противоправность своих деяний, указанные лица продолжили противоправную деятельность, после чего они были привлечены к административной уголовной ответственности, и как следствие в отношении них избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста». При назначении данной меры следователями были учтены семейные и другие личные обстоятельства обвиняемых. Кроме того, в отношении других участников запрещенного экстремистского движения органами внутренних дел применены меры административного воздействия», — следует из сообщения.

По данным ДП, в ходе оперативно-следственных мероприятий получены данные, что указанные лица предприняли попытку организации несанкционированной акции экстремистского движения в Алматы.

«Среди организаторов и участников были распределены роли в экстремистской деятельности. (…) Проведен комплекс оперативных и следственных мероприятий. Данная информация нашла свое подтверждение: в результате обыска по месту жительства вышеуказанных граждан, а также других участников запрещенного движения найдены плакаты и листовки экстремистского содержания, дымовые шашки, громкоговорители, баллоны с аэрозольной краской, компьютеры, средства связи и др. Также изъята крупная сумма денег, которую, по версии следствия, фигуранты планировали использовать для организации финансирования незаконных акций», — говорится в сообщении.

В ДП отметили, что на изъятых технических средствах выявлены факты пропаганды идей экстремистского движения.

«Отдельные подозреваемые уже дали признательные показания. В настоящее время следственные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются», — резюмируется в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что троих подозреваемых – О. Шевчук, Ж. Демеуову и Г. Джаукерову – в причастности к экстремистской организации поместили под домашний арест в Алматы.