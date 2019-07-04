Представитель Chevron пообещал увеличить количество казахстанских специалистов в руководящем составе

Нур-Султан. 4 июля. КазТАГ — Президент Chevron по разведке и добыче в Европе, Евразии и Ближнем Востоке Тодд Леви пообещал министру труда и социальной защиты населения РК Бердибеку Сапарбаеву увеличить количество казахстанских специалистов в руководящем составе, передает корреспондент агентства.

«3 июля министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев провел встречу с президентом Chevron по разведке и добыче в Европе, Евразии и Ближнем Востоке Тоддом Леви. В ходе встречи обсуждены вопросы обеспечения безопасности и благоприятных условий труда на проекте Тенгизского месторождения. (Леви – КазТАГ) заверил, что перед подрядными компаниями будут подняты вопросы увеличения количества казахстанских специалистов в руководящем составе», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства труда и социальной защиты населения РК в четверг.

Министр отметил, что ситуация на Тенгизском месторождении на особом контроле.

«Самый главный вопрос – это соблюдение законов Республики Казахстан, недопущение дискриминации, разницы в заработной плате, условиях труда казахстанских и иностранных специалистов, любых проявлений трудовых конфликтов», — подчеркнул Сапарбаев.

Также глава минтруда отметил необходимость сокращения доли неквалифицированной иностранной рабочей силы в подрядных компаниях, задействованных в реализации проекта ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО).

В свою очередь Леви заверил, что также будет усилена воспитательная работа по обеспечению благоприятных взаимоотношений в трудовых коллективах.

«Одно из предложений – организовать комитет из числа сотрудников, чтобы на регулярной основе управляющий директор нашей компании выезжал на месторождение и встречался с представителями трудовых коллективов. Таким образом, мы хотим поднять уровень доверия со стороны рабочих», — подчеркнул он.

Напомним, 29 июня порядка 1 тыс. рабочих завода 3GI в Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети. В социальных сетях было распространено множество видео, на которых рабочие массово избивают иностранцев и забрасывают автобусы камнями.

В акимате Атырауской области подтвердили, что вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км от города Кульсары Жылыойского района, от Атырау 340 км) рабочие компании CСЕР собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Эли Дауда, который выставил фотографию в профиле WhatsApp, где изображена девушка и сам араб, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки. К месту событий прибыли руководители областных силовых ведомств, аким области, представители руководства министерства энергетики.

Позже ливиец Эли Дауд записал видеообращение, в котором извинился перед казахстанцами.

Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке «Тенгиз».

По данным областного акимата, в медпункте ТШО была оказана медицинская помощь 30 людям, погибших в результате беспорядков нет.

1 июля генеральный директор арабской компании «Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР)» Кауаш Хишам извинился перед казахстанцами за спровоцировавшее беспорядки публикацию.

В этот же день в ТОО «Тенгизшевройл» сообщили, что не разрывали контракт с подрядной компанией CСЕР.

2 июля в минэнерго РК сообщили, что, по подтвержденным данным ТШО, всего в медицинский пункт в результате беспорядков на Тенгизе 29 июня обратилось 45 человек.