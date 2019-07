Нынешние споры о месте и роли либерализма воспринимаются как новое подобие «холодной войны» с теми же целями, какие были прежде

Издание Minot Daily News опубликовало статью бывшего кандидата в президенты США Пата Бьюкенена под названием «Is Putin right? Has liberalism lost the World?» — «Прав ли Путин? Правда ли то, что либерализм более не правит миром?».

В ней говорится так: «Либеральная идея себя изжила…. Либералы не могут диктовать никому и ничего, что они пытаются делать последние десятилетия».

Такое уверенное заявление Владимир Путин сделал в интервью газете Financial Times накануне саммита G-20, в ходе которого подтвердились его тезисы.

Владимир Путин перед визитом на саммит G20 в Осаку дал интервью британскому изданию Financial Times

При своей беседе с Лайонелом Барбером из Financial Times Путин предстал в образе не столько аналитика, сколько поборника национализма и популизма, которые, как представляется, приходят на смену утвердившемуся в XX веке западному либерализму.

Почему либерализм терпит неудачу? Тому, по словам Путина, есть несколько причин. В том числе — неспособность совладать с кризисом века в форме массовой и неподконтрольной миграции. Путин похвалил Трампа за усилия по защите американской границы:

«Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Эта либеральная идея предполагает, что мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, потому что их права как мигрантов должны быть защищены».

Путин раскритиковал принятое канцлером Ангелой Меркель в 2015 году решение открыть границы Германии для миллиона беженцев, спасавшихся от гражданской войны в Сирии.

Эти его суждения были озвучены в такой момент, когда 10 кандидатов от Демократической партии на вторых президентских дебатах поддержали предложение о том, что надо отменить рассматривание нелегального проникновения в США в качестве преступления и что тем, кому удалось попасть в страну таким путем, надо предоставлять бесплатную медицинскую помощь.

Путин также считает, что имеющие на Западе место социальные эксцессы мультикультурализма и антиклерикализма свидетельствуют о провале либерализма.

Путин пришел к власти два десятилетия тому назад, то есть тогда, когда начался XXI век. В ходе последних лет он позиционирует себя не только в качестве противника либерализма, но и также как сторонник популизма, традиционализма и национализма.

Он смело излагает свои взгляды на американскую политику.

Про Дональда Трампа Владимир Путин говорит так: «Он талантливый человек, который очень тонко чувствует то, чего от него ожидает избиратель. Трамп, в отличие от его оппонентов, уловил изменения внутри американского общества, и он это использовал».

Что можно сказать о Путине?

Он — не Сталин, не коммунистический идеолог, а, скорее, русский националист, стремящийся вернуть на Родину потерянных людей, и, рассматривая свою страну в качестве великой державы, он желает, чтобы НАТО ушло из ближнего для России зарубежья.

У нас есть связанные с ней проблемы касательно контроля вооружений, Ирана и Венесуэлы, но, помимо них, есть еще наш общий с ней интерес, состоящий в недопущении войны между двумя ядерными державами. Мы делали это в период «холодной войны» с гораздо более грозной советской империей».

Издание Business Times опубликовало материал обозревателя агентства Bloomberg Панкаджа Мишры под названием «Putin’s wrong, but so are the liberals» — «Путин не прав, но неправы и либералы».

В нем излагается следующее: «Изложенная российским президентом Владимиром Путиным на прошлой неделе точка зрения о том, что западный либерализм себя изжил, вызвал ряд резких возражений.

Даже газета Financial Times, которой Путин доверил тиражирование своих взглядов, не придумала ничего другого, кроме как по-детски заявить: «хотя Америка больше не является сияющим градом на холме, какой она раньше казалась, бедные и угнетенные этого мира все еще направляются преимущественно в сторону Соединенных Штатов и Западной Европы», а не России.

Такого рода риторика с обеих сторон воспринимается как новое подобие «холодной войны» с теми же целями, какие были прежде, — скрыть неудачи и слабости обеих систем.

Одно из функциональных назначений российской коммунистической тирании в прошлом состояло в том, чтобы побудить западных оппонентов выглядеть значительно лучше.

Административно-командные плановые экономики с треском провалились, и обнаружилось, что у коммунистов не было никакого экономического решения современных проблем, связанных с несправедливостью и неравенством, и, к тому же, выявилась их ужасающая слепота в отношении своего собственного опустошительного воздействия на окружающую среду.

С другой стороны, едва ли по поводу создающих богатство западных экономик можно сказать, что они оказались способны решить подобные задачи или сделали мир более пригодным для будущих поколений».

