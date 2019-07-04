Нур-Султан. 4 июля. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в четверг лишь на юге и юго-западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на юге, востоке – пыльная буря, лишь на юге, юго-западе республики ожидается погода без осадков», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура днем +23+25, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Днем +27+29, ночью +17+19.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура днем +33+35, ночью +18+20.

В Акмолинской области ожидается дождь, местами с грозой, местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +21+26, ночью +12+17.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, местами с грозой, местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, местами туман. Температура днем +18+23, ночью +11+16.

В Карагандинской области ожидается дождь, местами с грозой, местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +13+18.

В Алматинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 17-22 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +27+32, ночью +16+21.

В Кызылординской области ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра местами 15-20, днем порывы 25 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +19+24.

В Костанайской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, туман, усиление ветра местами 15-20 м/с. Температура днем +20+25, ночью +10+15.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, град, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью местами – небольшой кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются пыльная буря, усиление ветер 15-20 м/с. Температура днем +27+32, ночью +10+15.

В Павлодарской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 м/с. Днем +23+28, ночью +13+18.

В Актюбинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +25+30, ночью +13+18.

В Туркестанской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Жамбылской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +30+35, ночью +16+21.

В Мангистауской области днем +27+32, ночью +17+22.

В Атырауской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура днем +29+34, ночью +19+24.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и востока республики значительных изменений не ожидается, будет наблюдаться колебание уровня воды. На горных реках юго-востока страны в связи с прогнозами дождей ожидается увеличение водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.