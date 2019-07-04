МВД РК не может привлекать к ответственности водителей авто с иностранными номерами

Алматы. 4 июля. КазТАГ — Мадина Алимханова. Министерство внутренних дел Казахстана не имеет возможности устанавливать водителей автомашин с иностранными номерами и привлекать их к ответственности за правонарушения, сообщил начальник управления административной практики комитета административной полиции Марат Туякбаев.

«Касательно иностранных авто, которые эксплуатируются на территории Казахстана, мы провели анализ, и тенденции к снижению количества нарушений с их стороны не видим, потому что они чувствуют безнаказанность и совершают повторно, бывает на одной машине несколько десятков правонарушений. Здесь объективная причина есть, почему мы их не можем своевременно установить – у нас отсутствует база данных транспортных средств данных государств. В связи с чем у нас заканчивается время на установление данной автомашины, непосредственно лица, которое управляет данным транспортным средством, ведь в соответствии с законодательством, у нас выделено всего два месяца с момента совершения правонарушения. Этот срок практически «съедается» и нам невозможно уже его привлечь к адмответственности», — сказал Туякбаев на пресс-конференции в четверг.

При этом он отметил, что за пять месяцев 2019 года автомашинами с иностранными номерами было совершено уже 41 тыс. нарушений.

«В прошлом году было 42 тыс. нарушений, из них всего 3,8 тыс. были привлечены к ответственности. За пять месяцев этого года уже 41 тыс., то есть именно иностранными машинами, с регистрационными номерными знаками иностранных государств – это Россия, Армения, Киргизия», — отметил он.

По его словам, для привлечения нарушителей к ответственности необходимо создать базу данных иностранных автомобилей.

«Для нас главное, чтобы у нас была база данных по учету таких транспортных средств и, в случае фиксации нарушений автоматическими системами, предписания будут направляться автоматически этому владельцу, чтобы обеспечить неотвратимость наказания. На сегодняшний день ни один государственный орган, и мы в том числе, не владеет информацией о том, какое количество данных транспортных средств передвигается по территории Казахстана. Если даже говорить, о таких правонарушениях мелких, как нарушение ПДД, будем выявлять, наказывать, привлекать. Но самое страшное, если с участием таких автотранспортных средств будут совершаться преступления, то есть, мы даже не будем владеть информацией, кто на нем передвигается», — добавил он.

Как сообщил Туякбаев, в настоящее время обсуждается вопрос онлайн-регистрации иностранных транспортных средств.

«Здесь не идет вопрос о запрете данных транспортных средств. Здесь вопрос идет об учете этих транспортных средств, просто о временной регистрации. При этом, под временной регистрацией мы подразумеваем не то, чтобы человек обращался в спецЦОН, стоял в очереди, или еще что-то делал. Это онлайн-регистрация предусмотрена будет. Но это только обсуждение этого вопроса, если положительно поддержит общество, все государственные органы, только тогда будет разрабатываться механизм, в каких сроках будет действовать регистрация, на какой период и так далее», — сказал Туякбаев.