Астана. 4 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в четырех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«5 июля в Костанайской области ожидаются местами гроза, ветер западный, юго-западный, днем 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

Днем 5 июля в Кызылординской области ожидается сильная жара +40. Вероятность шторма оценивается в 95-100%.

«5 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем местами град. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

5-6 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, туман, шквал, град. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. 6 июля местами сильный дождь.

«В Петропавловске 5-6 июля ожидается гроза, днем шквал, град. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.