Алматы. 4 июля. КазТАГ – Швейцария приостановила возврат $555 млн Узбекистану со счетов Гульнары Каримовой, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«Третья большая победа в Швейцарском федеральном уголовном суде (1 июля). Возврат в размере $555 млн немедленно приостановлен. Никакого больше сотрудничества с Узбекистаном, пока эта страна не положит конец произвольному задержанию нашего клиента. Все большее и большее давление на нее. Жизнь Каримовой в опасности», — сообщил в четверг адвокат дочери покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова – Грегуар Манжа.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции Узбекистана изучит условия содержания осужденной Каримовой, отбывающей с марта 2019 года наказание в женской колонии общего режима.

Напомним, дочь Каримовой Иман заявила о возвращении в пользу государства $1,2 млрд и об ухудшении состояния здоровья ее матери.

В 2015 году в отношении Каримовой в Швеции, Швейцарии и США завели уголовные дела, обвинив в присвоении около $1 млрд.

В декабре 2017 года Каримову осудили в Узбекистане за финансовые злоупотребления на сумму около $53 млн. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы, однако после обжалования приговор смягчили до пяти лет ограничения свободы (домашнего ареста). В колонию ее перевели за нарушения порядка условий отбывания домашнего ареста (использование интернета, отлучки из дома, «препятствование» возмещению ущерба).