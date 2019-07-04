Алматы. 4 июля. КазТАГ – Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» «Әділ сөз» требует опровержения распространенной сайтом Zakon.kz ложной информации, передает корреспондент агентства.

«С утра открыла сайт Zakon.kz, а в обед уже подписала досудебную претензию его руководству. Требуем опровержения сведений, опубликованных сегодня и порочащих «Әділ сөз». В частности, вынесенной в анонс фразы «Освещение акций протеста в Казахстане в СМИ активно обеспечивали НКО «Әділ сөз» и «Медианет» – получатели крупных грантов Фонда Сороса». И не только этой фразы», — сообщила в четверг президент фонда Тамара Калеева.

Она подчеркнула, что фонд никогда не освещал «ни в нынешнем, ни в 2016 году».

«Мы отслеживаем и сообщаем о нарушениях прав журналистов, в том числе при освещении последними акций протеста. (И никогда, увы, не получали от Фонда Сороса больших грантов. Последние два, между прочим, использовали в партнерстве с госорганами). Постараемся как следует «достать» и первоисточник. А главному редактору Zakon.kz напоминаю, что ссылка на анонимный московский ресурс, откуда перепечатан этот пасквиль, не освобождает его от ответственности», — добавила Калеева.