Астана. 4 июля. КазТАГ — Документы по месторождениям Дунга и Абай подписаны в правительстве РК, сообщается на сайте премьер-министра РК.

«Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с представителями Total во главе с президентом по разведке и добыче Арно Брейяком. В ходе встречи с руководством компании Total был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества в нефтегазовом секторе. Особое внимание было уделено увеличению казахстанского содержания в Северо-Каспийском проекте, развитию совместных компаний для передачи технологий и организации новых производств на территории Казахстана. В ходе встречи также были рассмотрены совместные проекты по развитию возобновляемых источников энергии. (…) По итогам встречи состоялось подписание документов по проектам Дунга, Абай», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, подписантами документа по месторождению Дунга выступили министр энергетики РК Канат Бозумбаев и вице-президент по Каспию и Южной Европе «Тоталь Разведка и Добыча» Бернар Клеман, директор по совместным предприятиям «Оман Ойл Разведка и Добыча» Абдул Вахаб аль Булуши, член правления «Партекс Ойл и Газ» Фернандо Алвеш.

«Согласно соглашению, срок действия договора о разделе продукции месторождения Дунга будет продлен на 15 лет с 2024 года до 2039 года, что позволит дополнительно добыть порядка 9 млн тонн нефти. Стороны также договорились о реализации Фазы 3 освоения месторождения Дунга, в рамках которого компаниями будет инвестировано порядка $300 млн, что позволит увеличить максимальный уровень добычи нефти с текущих 600 тыс. до 850 тыс. тонн в год. Важное условие документа – увеличение доли РК в разделе прибыльной продукции в рамках соглашения по прогрессирующей шкале с текущих 40% до 60% к 1 января 2025 года. В соглашении закреплены обязательства компаний по поставке части добытой нефти на внутренний рынок Казахстана и финансированию социально-инфраструктурных проектов в размере не менее $1 млн ежегодно», — проинформировали в правительстве.

В свою очередь протокол прямых переговоров по предоставлению права недропользования на разведку и добычу углеводородов в рамках совместной деятельности на морском участке Абай в казахстанском секторе Каспийского моря подписали первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, заместитель председателя правления АО «КазМунайГаз» К. Исказиев и исполнительный вице-президент по Центрально-Азиатскому региону ENI Лука Виньяти.

«Реализация проекта обеспечит увеличение инвестиций в разведку и добычу углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря. Согласно документу, заключен контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Абай, который предусматривает: бурение первой поисково-разведочной скважины глубиной 2,5 тыс. м, проведение сейсморазведочных работ 2Д в объеме 700 пог. км. и другие работы на общую сумму более Т14 млрд. В целом реализация соглашения приведет к увеличению экономической выгоды от проекта для Казахстана, а также созданию дополнительного объема работ и услуг для нефтесервисных компаний и новых рабочих мест в регионе», — резюмируется в сообщении.